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Роман Сасанчин-переможець Голосу країни

Роман Сасанчин-переможець Голосу країни
10:04 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У неділю, 26 квітня, в Україні відбувся довгоочікуваний фінал "Голосу країни-10". За результатами голосування глядачів, перемогу здобув Роман Сасанчин.

Як відомо, у 2020 році на головний кубок ювілейного 10 сезону "Голосу країни" претендували 20 талановитих вокалістів. Вперше учасники виступали у порожньому залі, а зіркові тренери могли тільки дистанційно підтримати підопічних. Однак це аж ніяк не завадило Роману Сасанчину вдруге вибороти перемогу. 

 Співає Роман Сасанчин змалку. Перший виступ хлопця відбувся на святковій лінійці в школі, коли він йшов у 1 клас. Відтоді батьки Романа робили все для того, щоб їхній син займався улюбленою справою та співав. Так, талановитий вокаліст вже закінчив Товстенську музичну школу та Львівську спеціалізовану музичну школу-інтернат ім. Соломії Крушельницької за класом вокал. Наразі Роман Сасанчин здобуває освіту у Теребовлянському коледжі культури і мистецтв і продовжує займатися музикою.

Вперше на сцену "Голосу країни" Роман Сасанчин прийшов, коли йому було всього 10 років. Тоді школяр із села Садки, що в Тернопільській області, не зміг розвернути крісла тренерів. Однак вже у 2 сезоні повернувся на сцену та став переможцем шоу у команді Тіни Кароль. 

Роман Сасанчин не приховував, що отримав шалену популярність після вокального проєкту. Вже у 2020 році він повернувся на сцену "Голосу", аби нагадати про себе глядачам і стати артистом. 

Цікаво, що на кастингах вокаліст обрав команду Дана Балана. Однак у вокальних нокаутах опинився на "лаві запасних" та ледь не попрощався з проєктом. Врятувала його від виходу з шоу ТІна Кароль. У коментарі журналістам вона зізналась, що Роман для неї як син, тому вона не може не підтримати його. 

Роман Сасанчин вдруге зумів вибороти Тіні Кароль перемогу та стати володарем головного кубку "Голосу країни" та елітної квартири в Києві. 

 
 
 
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Вже завтра СУПЕРФІНАЛ шоу @goloskrainy_official Переживаю, хвилююсь, і надіюсь на підтримку #романсасанчин #голоскраїни

Допис, поширений Роман Сасанчин (@sasanchyn_official)

Голос країни Вокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проєкті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.

Голос країни 10 сезон 15 випуск: як пройшов фінал проєкту і хто переміг

Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проєкт втілили в Україні. У 2020 році прогримів 10 сезон "Голосу країни", який відкрив для глядачів нових артистів.

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10 сезон, Роман Сасанчин, Голосу країни, Переможець.
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