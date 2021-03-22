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Понедельник, 22.03.2021
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"У меня ковид. Конец связи": известный российский ведущий Иван Ургант заразился коронавирусом

"У меня ковид. Конец связи": известный российский ведущий Иван Ургант заразился коронавирусом
12:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный российский телеведущий Иван Ургант сообщил, что у него диагностировали коронавирус.

Об этом шоумен рассказал на своей странице в Твиттере 22 марта. 

"Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи", — написал ведущий программы "Вечерний Ургант".

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Позже Иван написал еще один пост, в котором сообщил, что чувствует себя нормально. Он самоизолировался дома, а все подробности расскажет сегодня, 22 марта, в эфире программы "Вечерний Ургант". Вероятней всего, что он будет вести шоу по видеосвязи. 

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В комментариях подписчики Урганта желают ему здоровья, скорейшего выздоровление и советуют ему вакцинироваться.

Напомним, что в ноябре 2020-го соведущий Ивана Урганта Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию. Ходили слухи, что у него коронавирус, однако этот диагноз не подтвердился. Позже, Дмитрий вышел на связь со своими подписчиками и рассказал, какой у него диагноз.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Иван Ургант, Телеведущий, Коронавирус, Дмитрий Хрусталев, Covid-19.
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