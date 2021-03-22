"У меня ковид. Конец связи": известный российский ведущий Иван Ургант заразился коронавирусом

Известный российский телеведущий Иван Ургант сообщил, что у него диагностировали коронавирус.

Об этом шоумен рассказал на своей странице в Твиттере 22 марта.

"Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи", — написал ведущий программы "Вечерний Ургант".

Проверка скорости Твиттера.У меня ковид.Конец связи. — Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021

Позже Иван написал еще один пост, в котором сообщил, что чувствует себя нормально. Он самоизолировался дома, а все подробности расскажет сегодня, 22 марта, в эфире программы "Вечерний Ургант". Вероятней всего, что он будет вести шоу по видеосвязи.

Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в «Вечернем Урганте». — Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021

В комментариях подписчики Урганта желают ему здоровья, скорейшего выздоровление и советуют ему вакцинироваться.

Напомним, что в ноябре 2020-го соведущий Ивана Урганта Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию. Ходили слухи, что у него коронавирус, однако этот диагноз не подтвердился. Позже, Дмитрий вышел на связь со своими подписчиками и рассказал, какой у него диагноз.