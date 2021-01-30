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"Мы таких людей не бросаем!" Вырезанного из "Один дома 2" Трампа "приютили" на росТВ (видео)

"Мы таких людей не бросаем!" Вырезанного из "Один дома 2" Трампа "приютили" на росТВ (видео)
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Еще до своей политической карьеры экс-президент США Дональд Трамп успел сняться в популярном рождественском фильме "Один дома 2". Однако, в связи с "плохим поведением Дональда Трампа его вырезали из фильма.

29 января на экраны вернулась в эфир программа "Вечерний Ургант", в ходе которой ведущий шоу Иван Ургант нашел место бывшему президенту Америки в советских фильмах.

"Сколько хотите там ему объявляйте импичмент, что хотите там делайте, а мы таких людей не бросаем. Зачем, человек ведь талантлив" - говорит Ургант.

Ведущий предложил пару вариантов фильмов, в которых Трамп неплохо бы смотрелся. В подборку вошли картины "Ирония судьбы или С легким паром", где Трамп стал Ипполитом, и сказка "Морозко", в которой Трам превратился в волшебника - дедушку Морозко.

Ранее, "Телеграф" писал, что последние дни Дональда Трампа в Белом доме обрисовали в смешном новогоднем видео на тему американской комедии "Один дома".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

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Кино, Иван Ургант, Один дома, Дональд Трамп.
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