"Мы таких людей не бросаем!" Вырезанного из "Один дома 2" Трампа "приютили" на росТВ (видео)

Еще до своей политической карьеры экс-президент США Дональд Трамп успел сняться в популярном рождественском фильме "Один дома 2". Однако, в связи с "плохим поведением Дональда Трампа его вырезали из фильма.

29 января на экраны вернулась в эфир программа "Вечерний Ургант", в ходе которой ведущий шоу Иван Ургант нашел место бывшему президенту Америки в советских фильмах.

"Сколько хотите там ему объявляйте импичмент, что хотите там делайте, а мы таких людей не бросаем. Зачем, человек ведь талантлив" - говорит Ургант.

Ведущий предложил пару вариантов фильмов, в которых Трамп неплохо бы смотрелся. В подборку вошли картины "Ирония судьбы или С легким паром", где Трамп стал Ипполитом, и сказка "Морозко", в которой Трам превратился в волшебника - дедушку Морозко.

Ранее, "Телеграф" писал, что последние дни Дональда Трампа в Белом доме обрисовали в смешном новогоднем видео на тему американской комедии "Один дома".