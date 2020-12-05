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Последние дни Трампа в Белом доме обрисовали в смешном новогоднем видео

Последние дни Трампа в Белом доме обрисовали в смешном новогоднем видео
04:27 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

В США 3 ноября состоялись выборы президента. Уже тогда в сети начали появляться смешные фотожабы и карикатуры на Байдена и Трампа.

И вот, после победы 78-летнего Джо Байдена, последние дни Дональда Трампа в Белом доме обрисовали в смешном новогоднем видео на тему американской комедии "Один дома".

Что интересно, Трамп в 1992 году снялся в эпизодической роли "Один Дома 2" с Маколеем Калкиным.

Напомним, что инаугурация Байдена запланирована на 20 января следующего года, поэтому действующему президенту с 5 декабря осталось "править" еще 46 дней.

Еще больше фотожаб и смешных картинок на выборы президента США, а также актуальные мемы, приколы и шутки про конец президентства Трампа.

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Все по теме:

США, Белый дом, Один дома, Новый год, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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