Последние дни Трампа в Белом доме обрисовали в смешном новогоднем видео

В США 3 ноября состоялись выборы президента. Уже тогда в сети начали появляться смешные фотожабы и карикатуры на Байдена и Трампа.

И вот, после победы 78-летнего Джо Байдена, последние дни Дональда Трампа в Белом доме обрисовали в смешном новогоднем видео на тему американской комедии "Один дома".

Что интересно, Трамп в 1992 году снялся в эпизодической роли "Один Дома 2" с Маколеем Калкиным.

Напомним, что инаугурация Байдена запланирована на 20 января следующего года, поэтому действующему президенту с 5 декабря осталось "править" еще 46 дней.

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