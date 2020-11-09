Симпсоны предсказали и последние выборы в США: свежие приколы про конец президентства Трампа

В США 3 ноября состоялись выборы президента. В связи с этим в сети появилась масса шуток и мемов об окончании президентства нынешнего лидера Америки Дональда Трампа.

Их публикуют на каналах в Телеграм и в Фейсбук.

В сети заметили, что президентство Трампа было предсказано еще в 2000 году в мультсериале Симпсоны, - там напророчили не только победу Трампа, но и результаты голосования на выборах в 2020 году.

Сеть повеселило и видео "танцующего Дональда Трампа".

Блогер Рустем Адагамов, на своей странице в Фейсбуке выложил карикатуру того как Джо Байден будет заступать на пост нового президента США.

Стоит напомнить, что ранее президент США Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах и заговорил о массовых фальсификациях и мошенничестве со стороны демократов и организаторов выборов.

После чего 5 ноября штаб Трампа подал иски в суды штатов Джорджия, Мичиган и Пенсильвания с требованием остановить подсчет голосов.

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