Как Лукашенко будет отстреливаться: новые посты Трампа вызвали шутки про выборы в США

Президент США Дональд Трамп отказывается признавать поражение на выборах и продолжает говорить о массовых фальсификациях и мошенничестве со стороны демократов и организаторов выборов.

Об этом он написал в Фейсбук.

"Надо посмотреть на голоса. Мы только начинаем стадию табуляции. Надо посмотреть на эти обвинения. Мы видим ряд заявлений о мошенничестве с избирателями", - пишет Трамп.

"Мы верим, что эти люди - воры. Большие городские машины продажные. Это были украденные выборы. Лучший опрос в Британии написал сегодня утром, что это явно украденные выборы, что невозможно представить, будто Байден опередил Обаму в некоторых из этих штатов", - добавил Трамп.

"Дед опять в припадке", - шутливо ответил блогер Михаил Голуб.

Блогер Алексей Голобуцкий также в шутку отметил, что при Порошенко Трамп не проигрывал.

К шутникам присоединился и астролог Влад Росс.

Как сообщалось ранее, в сети уже шутили о Трампе, когда тот заявил, что пойдет в суд.

Впрочем, американским аналитикам не так смешно. Некоторые из них считают, что в свои последние дни нахождения в Белом доме, Трамп попытается нанести максимальный ущерб США.