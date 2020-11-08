Слышите чавканье? Сеть повеселила судьба украинского дела Байдена после выборов в США

После победы Джо Байдена на президентских выборах в США пользователи Сети активно шутят о судьбе дела Burisma, открытого против сына Байдена Хантера.

"Говорят Венедиктова вместе с Зеленским сейчас усиленно доедают документы по делу Байдена, которые они еще полгода назад активно продвигали. Вы ведь тоже слышите это чавканье?", - шутят в паблике "Баба и кот" в Фейсбуке.

Подобную шутку разместил у себя и блогер Алексей Голобуцкий.

Напомнили пользователи и об "Украинагейте" из-за которого Дональду Трампу чуть не объявили импичмент.

Как сообщалось ранее, после встречи летом 2019 года Зеленского и Трампа в Конгрессе США начали расследование относительно возможного давления на украинского президента с целью проведения расследования против сына Байдена, который был членом совета директоров Burisma.

После этого, Конгресс настоятельно потребовал предоставить стенограмму разговора двух президентов, тогда для Трампа это дело, получившее название "Украинагейт", чуть не закончилось импичментом.

В октябре 2019 года Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать до 100 тысяч долларов в месяц от компании Burisma Holdings Limited, принадлежащей экс-министру экологии Украины Николаю Злочевскому.