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Трамп назвал честью участие в фильме "Один дома-2"

Трамп назвал честью участие в фильме "Один дома-2"
08:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: скриншот

Новости мира:Президент США отметил, что "Один дома-2" является одним из самых значимых праздничных фильмов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было честью сняться в популярном рождественском фильме "Один дома-2". Об этом сообщает Deadline. Президент отметил, что "Один дома-2" является одним из самых значимых праздничных фильмов.

«Многие люди вспоминают мое участие в фильме, особенно ближе к Рождеству. Особенно маленькие дети часто говорят, что видели меня в фильме. Это хороший фильм… Я был моложе тогда. Это было честью для меня», — заявил Трамп.

Напомним, в комедии 1992 года Трамп сыграл самого себя, то есть владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца. В небольшом эпизоде он помогает мальчику, подсказав, как пройти в холл. Весь эпизод длится около десяти секунд.

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В этом году стало известно, что компания Disney, где готовят игровой ремейк мультфильма "Русалочка", планируют переснять также фильмы "Один дома", "Ночь в музее" и другие.

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Рождество, Дональд Трамп, Один дома 2, Кевин Маккаллистер.
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