20-летняя дочь Ивана Урганта устроила откровенную фотосессию с темнокожим парнем

20-летняя падчерица российского шоумена Ивана Урганта, который в январе "нашел место" экс-президенту Америки Дональду Трампу в советских фильмах, Эрика Куталия (Катаридзе) снялась в эстетической фотосессии для промо новой коллекции бренда Jacquemus, посвященной всем возможным видам нетрадиционной любви. Партнером в кадре стал ее темнокожий парень по имени Мозес.

Откровенными фото, сделанными американцем Томом Кнеллером, девушка поделилась на своей странице в Инстаграме.

View this post on Instagram A post shared by ERIKA DA BRAT (@e_ttg)

Больше кадров с фотосессии выложил Инстаграм-аккаунт бренда.

View this post on Instagram A post shared by JACQUEMUS (@jacquemus)

View this post on Instagram A post shared by JACQUEMUS (@jacquemus)

View this post on Instagram A post shared by JACQUEMUS (@jacquemus)

Эрика Куталия является дочерью грузинского бизнесмена Теймураза Куталии и Натальи Кикнадзе. После развода Наталья связала свои отношения с российским телеведущим Иваном Ургантом, который принял ее детей (есть еще сын Нико (1997)) как своих родных. В 2008 году семья телеведущего пополнилась дочерью Ниной, а в 2015 - дочерью Валерией.

View this post on Instagram A post shared by Иван Ургант (@urgantcom)

View this post on Instagram A post shared by Иван Ургант (@urgantcom)

20-летняя Эрика с 2018 года живет в Нью-Йорке и учится в престижном университете Parsons. С ранних лет любит искусство, выступает против несправедливости, расизма и навешивания ярлыков. Ее отношения с темнокожим парнем не раз критиковались общественностью, но Эрика не перестает скрывать свою любовь.

View this post on Instagram A post shared by ERIKA DA BRAT (@e_ttg)

View this post on Instagram A post shared by ERIKA DA BRAT (@e_ttg)

В 2017 году девушка стала героиней рекламной компании Nike под названием "Поверь в большее", где выразила свое отношение к модным стандартам.