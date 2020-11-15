Ведущий "Вечернего Урганта" оказался в реанимации: что известно о его состоянии

Российский телеведущий Дмитрий Хрусталев, ранее попавший в больницу с диагнозом "интоксикация", пришлось вводить в искусственную кому.

Об этом сообщает Вокруг.ТВ.

Мужчина находиться в реанимации больницы №40 в г. Сестрорецк Курортного района Санкт-Петербурга.

По последним данным, Хрусталева уже вывели из комы, врачи оценивали его состояние как "тяжелое". Коронавируса у артиста обнаружено не было.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, ведущему стало плохо в такси. Водитель доставил его в ближайшую больницу.

"Соведущего "Вечернего Угранта" уже выписали из больницы. Он уже дома, у мамы, в Репино, куда и собирался с самого начала. Чувствует себя хорошо", - сообщается в Telegram.

Ранее "Телеграф" писал, что российский певец Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать участие в новогодних программах.