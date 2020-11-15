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Дмитрий Хрусталев раскрыл свой диагноз

Дмитрий Хрусталев раскрыл свой диагноз
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram Дмитрия Хрусталева

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев, который встревожил своих поклонников новостями о срочной госпитализации, появился в сети и раскрыл правду о своем диагнозе.

На личной странице 41-летнего телеведущего в Инстаграм появился пост, где Хрусталев благодарит своих коллег и фанатов за то, что очень переживали за него и находились в нервном напряжении от неизвестности о состоянии артиста.

"Пожалуйста, не волнуйтесь больше! Все самое неприятное позади, я чувствую себя хорошо , врачи даже согласились отпустить меня домой, к родным!" - написал Дмитрий.

Фото Instagram Дмитрия Хрусталева

По словам телеведущего, по дороге из Санкт-Петербурга в такси ему стало плохо и он потерял сознание. Водитель авто сразу же отвез мужчину в ближайшую больницу, где врачи быстро привели его в сознание.

"Предварительный диагноз - "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления". Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента", - заявил Хрусталев.

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Также он добавил, что очень часто артистам приходится переутомлять свой организм физическими нагрузками, диетами, ненормированным графиком работы. Поэтому ближайшие недели Дмитрий посвятить своему здоровью, а также пройдет более тщательное медицинское обследование.

Подписчики пожелали в комментариях Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращение на сцену.

Ранее "Телеграф" писал, что российского телеведущего и актера Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому. Сейчас артисту уже ничего не угрожает.

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Диагноз, Дмитрий Хрусталев.

Автор:

Телеграф
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