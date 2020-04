Победитель "Голоса страны-10" рассказал о своем триумфе (Видео)

View this post on Instagram

Привіт, Україно! Привіт, друзі! Не можу усвідомити, що це зі мною вдруге! Вдячний кожному із вас! @zavaduk, @ruslankvinta - ВАМ ОКРЕМА ПОДЯКА!! @tina_karol - моя друга мама! Дякую, що повірили в мене, вклали частку своєї душі та змусили усвідомити, що я можу досягти більшого! І найголовніше мої батьки, родина, друзі і звичайно мої глядачі, які підтримували мене від етапу до етапу, довірились мені і дали можливість мені вдруге ПЕРЕМОГТИ! @goloskrainy_official