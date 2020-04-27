Победитель "Голоса страны-10" рассказал о своем триумфе (Видео)

Роман Сасанчин стал победителем юбилейного 10 сезона "Голоса страны". Именно он получил главный кубок проекта и квартиру в Киеве. В сети парень решил прокомментировать свой триумф.
Соответствующий пост появился на инстаграм-странице Романа Сасанчина 27 апреля. Вокалист не скрывал, что до сих пор приходит в себя от пережитого. В посте триумфатор "Голоса страны-10" обратился к поклонникам со словами благодарности и особое внимание уделил своим родственникам и Тине Кароль, которые поддерживали его на всех этапах проекта.
"Не могу понять, что это со мной второй раз! Благодарен каждому из вас! Владимир Завадюк и Руслан Квинто, вам отдельное спасибо! Тина Кароль - моя вторая мама! Спасибо, что поверили в меня, вложили частицу своей души и заставили осознать, что я могу достичь большего! И самое главное - мои родители, семья, друзья и, конечно, мои зрители, которые поддерживали меня от этапа до этапа, доверились мне и дали возможность второй раз победить", - написал Роман Сасанчин.
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Привіт, Україно! Привіт, друзі! Не можу усвідомити, що це зі мною вдруге! Вдячний кожному із вас! @zavaduk, @ruslankvinta - ВАМ ОКРЕМА ПОДЯКА!! @tina_karol - моя друга мама! Дякую, що повірили в мене, вклали частку своєї душі та змусили усвідомити, що я можу досягти більшого! І найголовніше мої батьки, родина, друзі і звичайно мої глядачі, які підтримували мене від етапу до етапу, довірились мені і дали можливість мені вдруге ПЕРЕМОГТИ! @goloskrainy_official
Отреагировала на победу и Тина Кароль. Сразу после объявления результатов голосования зрителей она записала эмоциональное видео в инстаграм-сторис. Артистка с восторгом кричала: "Я схожу с ума! Не знаю, что сказать. Спасибо всем. Рома, спасибо!"
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Тіна Кароль в п'ятий раз стала тренером-переможцем шоу «Голос країни»! У суперфіналі за результатами голосування глядачів в головному вокальному шоу країни перемогу здобув Роман Сасанчин! Вперше на сцену «Голосу країни» Роман Сасанчин вийшов, коли йому було всього 10 років. Тоді школяр із села Садки, що в Тернопільській області, не зміг розвернути крісла тренерів. Однак вже у 2 сезоні повернувся на сцену та став переможцем шоу у команді Тіни Кароль. На сліпих прослуховуваннях в 10 сезоні «Голосу країни» Роман обрав команду Дана Балана. Однак в вокальних нокаутах він опинився на «лаві запасних» і ледь не попрощався з проектом. Врятувала його від виходу з шоу Тіна Кароль. #тинакароль
Напомним, финал "Голоса страны-10" состоялся в воскресенье, 26 апреля. За победу в шоу соревновались 20 участников, каждый из которых был достоин главного кубка проекта. Прямой эфир сделали виртуальным: судьи и ведущие находились дома и появлялись перед зрителями в виде голограмм. А вот участники один за другим выходили на сцену, чтобы продемонстрировать свой мощный голос.
Только зрители решали судьбу вокалистов шоу. Так, по результатам голосования, победу одержал Роман Сасанчин. После нокаутов он оказался в команде Тины Кароль, поэтому звездный тренер пятый раз одержала победу на проекте.