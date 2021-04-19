"А зачем тогда мы нужны для голосования?": сеть обозлилась на Кароль за ее решение на "Голосі країни"

В воскресенье вечером, 18 апреля, прошел грандиозный полуфинал 11 сезона одного из самых вокальных шоу на украинском телевидении - "Голос країни. Перезавантаження".
В шаге от победы оказались всего четыре участника: Тема Паучек из команды Дмитрия Монатика, Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой, Сергей Нейчев из команды Олега Винника и Юлия Тимочко из команды Тины Кароль. Последняя участница, а точнее ее выбор собственным тренером неоднозначно воспринялся зрителями проекта, которые отправляли платные СМС за вокалистов.
Дело в том, что Тина Кароль должна была отдать определенное количество баллов двум подопечным, а баллы от зрителей в процентном соотношении суммировались и определяли финалистов. Например, Дмитрий Монатик отдал 51 процент Паучку и 49 процентов KOLA, а от зрителей певец получил 52 процента, KOLA - 48. В сумме у певицы вышло 97 процентов, а у Темы - 103, что сделало его финалистом проекта. Тина Кароль отдала все 100 процентов Юлии Тимочко, обесценив платное голосование зрителей, которые отдали 59 процентов Екатерине Гладий.
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Напомним, что в прямом эфире полуфинала презентовала новую песню один из тренеров шоу Надя Дорофеева.