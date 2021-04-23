Как будет проходить суперфинал 11 сезона "Голосу країни": детали

Финал вокального шоу "Голос країни" состоится в воскресенье, 25 апреля, на телеканале "1+1"в 21:00 по Киеву. Тренерами в 11 сезоне проекта стали Тина Кароль, Олег Винник, Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева, которая в полуфинале шоу исполнила новую песню "Зависимость".

Суперфинал пройдет в три этапа, в каждом из которых проект будет покидать один участник.

На первом этапе участники будут выполнять новые песни, которые они до этого еще не пели. По итогам выступления, проект покинет один участник и бороться за победу будут уже 3 вокалиста.

Далее зрителей ждет исполнение песни совместно с тренером. По результатам зрительского голосования, шоу также покинет один участник, и в заключительный этап пройдут всего 2 исполнителя.

Завершающим этапом суперфинала станет исполнение песни, которую участники пели на "слепых прослушиваниях".

Каждый зритель сможет отправить только одно СМС, сделать один звонок или отдать один "суперголос" в приложении "1+1 video", равный семи обычным СМС.

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Напомним, что за победу в прямом эфире шоу будут бороться: Тема Паучек - команда Монатика; Юлия Тимочко - команда Тины Кароль; Сергей Лазановский - команда Дорофеевой; Сергей Нейчев - команда Олега Винника.