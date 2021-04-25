Бронзу "Голосу країни" получил Тема Паучек

В воскресенье 25 апреля на телеканале "1+1" прошел суперфинал вокального шоу "Голос країни-11", тренерами в 11 сезоне которого стали Тина Кароль, Олег Винник, Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева.

В 11 сезоне правила финала немного изменились - выпуск разделили на три раунда, после которых один из участников покидает шоу. На первом этапе зрительская поддержка команды Олега Винника оказалась слабее и шоу покинул Сергей Нейчев.

Во втором этапе суперфиналисты спели дуэтом со своим тренером.

Итого, команда Монатика занимает третье место и бронзу проекта получает - Тема Паучек.

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Двойкой суперфиналистов стали - Сергей Лазановский и Юлия Тимочко.

Ранее, "Телеграф" писал, что решение Тины Кароль в полуфинале отдать все свои 100% Юлии Тимочко вызвало волну негодования в сети.