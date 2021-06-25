"Крым - это Украина, и на этом Баста!": концерт российского рэпера в Киеве встретили плакатами (видео)

В Киеве проходит концерт российского рэпера Баста (настоящее имя Василий Вакуленко), который вновь приехал в Украину после истечения срока действия запрета на въезд в страну.

Как сообщил корреспондент "Телеграфа", побывавший на месте событий, бойкотировать выступление артиста пришли патриотически настроенные люди с плакатами "Баста финансирует армию России" и "Баста поддержал оккупацию Крыма".

Впрочем посетители концерта, похоже, не придали тому особого значения.

А некоторые из них даже пытались вступить в спор с активистами.

Кроме того, неизвестные подожгли дымовую шашку.

Как известно, Басте запретили въезд в Украину в 2017 году после того, как тот дал концерт в оккупированном Крыму. В 2018 году он попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Однако в конце 2020 года, срок действия ограничений на въезд истек и рэпер вновь решил приехать с концертом в Украину.

В мае 2021 года его заметили в Киеве, тогда его охранники чуть не избили неравнодушного гражданина за вопрос о принадлежности Крыма.