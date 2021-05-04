Охрана рэпера Басты чуть не избила киевлянина за вопрос о Крыме (видео)

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) только недавно приехал в Украину, а уже угодил в скандал.

Как сообщает активист Сергей Стерненко, его охрана пыталась избить украинца, который напомнил, что Крым это Украина, а другого заставила удалить видео инцидента.

Инцидент случился возле киевского ресторана Мокко.

Неравнодушный мужчина, со включенной камерой попытался подойти к рэперу и напомнить чей Крым. В этот момент его вытолкала охрана заведения и несколько спортивных молодых людей.

Охранники Басты оттеснили автора видео и еще одного парня, который снимал это со стороны. При этом сам рэпер не пытался остановить своих людей.

Кадры инцидента Стерненко приводит в своем YouTube-канале.

Как сообщалось ранее, Басте запретили въезд в Украину из-за выступлений в оккупированном Крыму. Но в 2020 году его отменили.

В декабре прошлого года он давал интервью, в котором отказался отвечать на вопрос чей Крым.