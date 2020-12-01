Собравшийся с концертами в Украину Баста отказался отвечать на вопрос про Крым

В сентябре 2017 СБУ запретила рэперу Василию Вакуленко (он же Баста) въезжать в Украину, а в 2018 - включила в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Ровно через три года исполнителя исключили из "черного списка".

В новом интервью Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" на YouTube Баста назвал себя украинцем, а вот на вопрос ведущей, кому принадлежит Крым - промолчал.

Он рассказал, что не хочет обсуждать эту тему, потому как она разжигает конфликт между Украиной и Россией.

"Я об этом не говорю. Я украинец, моя бабушка из Киева, мой дедушка из Кривого Рога, моя мама украинка. И я бережно отношусь и к Украине, и к России. Я считаю, что необдуманные высказывания, модные или немодные, подкидывают дров в эту печь", - заявил певец.

Кроме этого, Баста высказался и о войне на Донбассе: "Для людей с обеих сторон - это огромная трагедия".

Смотрите полное интервью Басты с Ксенией Собчак - момент с Крымом на 1.22.00:

Напомним, что известный рэпер Василий Вакуленко родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Всю жизнь прожил в России. Также имел вид на жительство в Литве, но был лишен его за незаконную бизнес-деятельность.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Баста готовиться вернуться в Украину с новыми концертами.