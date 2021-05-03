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"Где СБУ?!" В ресторане Киева заметили оскандалившегося с Крымом Басту

"Где СБУ?!" В ресторане Киева заметили оскандалившегося с Крымом Басту
18:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram

3 мая на странице Сергея Стерненко в Фейсбуке появился пост, что сейчас в Украине, в Киеве, находится российский музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста

Стерненко возмущен тем, что Басту все же пустили в страну, даже несмотря на то, что он ранее посещал оккупирован Крым и участвовал в мероприятиях, которые пропагандируют его оккупацию. Однако отметим, что других подтверждений так ли это, пока нет.

Стоит отметить, что в 2017 СБУ запретила рэперу въезжать в Украину, а в 2018 - включила в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. А в 2020 году исполнителя исключили из "черного списка", поэтому в принципе он может посещать Украину.

Стоит заметить, что помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил "Телеграфу", что запрет на въезд в страну для Басты истек в 2020 году.

Сеть неоднозначно восприняла новость об "прогулке" Басты по Киеву. Одни поддерживают сторону Стерненко и возмущены появлением в украинской столице музыканта, другие же не против появления артиста в Украине.

Ранее, "Телеграф" писал, что практически сразу после снятия запрета Василий Вакуленко собрался в Киев с концертами, которые запланированы на 25 и 26 июня 2021 . Билеты на мероприятие уже находятся в продаже. 

А в интервью Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" на ее YouTube-канале Баста даже назвал себя украинцем.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Запрет, Музыкант, Певец, Баста, Василий Вакуленко.
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