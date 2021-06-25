В Киеве - огромные очереди на концерт выступавшего в Крыму рэпера Басты (фото)

В пятницу, 25 июня, в Киеве проходит концерт скандального российского рэпера Баста (Василий Вакуленко).

На месте побывал корреспондент "Телеграфа", который заснял на фото и видео большие очереди желающих посмотреть на выступление исполнителя.

На концерт пришли и члены националистических организаций. Реакция фанатов не заставила себя долго ждать.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика.

Как известно, рэпер давал концерт в оккупированном Крыму, а потому в 2017 году ему был запрещен въезд в Украину, а в 2018 году его внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности.

Впрочем, из-за истечения сроков на ограничение въезда, он вновь приехал в Киев, где недавно угодил в скандал. В мае 2021 года его охрана чуть не избила неравнодушного гражданина за вопрос о принадлежности Крыма.

После этого, в росСМИ раздули новость о том, что якобы националисты "объявили на него охоту".

Сам же рэпер после заявил, что с ним все в порядке и за него не стоит беспокоиться.