Скачать
Пятница, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Поезд "кинул" пассажиров во Львове, а их вещи повез в Киев: что говорят в "Укрзализныце"
Поезд "кинул" пассажиров во Львове, а их вещи повез в Киев: что говорят в "Укрзализныце"
"Идет политическая игра": отец Протасевича раскрыл подробности по делу сына
"Идет политическая игра": отец Протасевича раскрыл подробности по делу сына
Евросоюз вновь ударил санкциями по Кремлю и озвучил условиях их отмены
Евросоюз вновь ударил санкциями по Кремлю и озвучил условиях их отмены
Похолодание на выходных несет в Украину ливни, град, шквалы и вероятность смерчей: прогноз синоптика
Похолодание на выходных несет в Украину ливни, град, шквалы и вероятность смерчей: прогноз синоптика

В Киеве - огромные очереди на концерт выступавшего в Крыму рэпера Басты (фото)

В Киеве - огромные очереди на концерт выступавшего в Крыму рэпера Басты (фото)
Обновлено 20:06 Сегодня Телеграф

В пятницу, 25 июня, в Киеве проходит концерт скандального российского рэпера Баста (Василий Вакуленко). 

На месте побывал корреспондент "Телеграфа", который заснял на фото и видео большие очереди желающих посмотреть на выступление исполнителя. 

Концерт Баста Киев

 

Концерт Баста Киев

 

Концерт Баста Киев

 

Концерт Баста Киев

 

Концерт Баста Киев

На концерт пришли и члены националистических организаций. Реакция фанатов не заставила себя долго ждать. 

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика. 

Как известно, рэпер давал концерт в оккупированном Крыму, а потому в 2017 году ему был запрещен въезд в Украину, а в 2018 году его внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности. 

Впрочем, из-за истечения сроков на ограничение въезда, он вновь приехал в Киев, где недавно угодил в скандал. В мае 2021 года его охрана чуть не избила неравнодушного гражданина за вопрос о принадлежности Крыма

После этого, в росСМИ раздули новость о том, что якобы националисты "объявили на него охоту". 

Сам же рэпер после заявил, что с ним все в порядке и за него не стоит беспокоиться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 369

Все по теме:

Концерт, Киев, Баста.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Известный инфекционист развеял мифы про дельта-штамм коронавируса и рассказал, как ему противостоять
02 Жена футболиста сборной Украины забыла надеть нижнее белье (фото)
03 Нагрянули прямо в спортзал: Киве вручили подозрение из-за шапки со звездой (видео)
04 Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
05 Зеленский стал заложником "теплой ванны": политолог разобрал резонансное интервью президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Львов обрушился внезапный ураган с ливнем: ветром сдувает террасы, а в ресторанах нет света (видео)
На Львов обрушился внезапный ураган с ливнем: ветром сдувает террасы, а в ресторанах нет света (видео)
Отставка Авакова: есть три сценария, позволяющие убрать влиятельного министра
Отставка Авакова: есть три сценария, позволяющие убрать влиятельного министра
Массовое задержание копов в Харькове: полицейских подозревают в пытках и сборе &quot;дани&quot;
Массовое задержание копов в Харькове: полицейских подозревают в пытках и сборе "дани"
В Киеве - огромные очереди на концерт выступавшего в Крыму рэпера Басты (фото)
В Киеве - огромные очереди на концерт выступавшего в Крыму рэпера Басты (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь