Концерт в Киеве будет по плану: Баста впервые вышел на связь после "охоты" на него в Украине (видео)

Российский музыкант Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, обратился к своим поклонникам после конфликта, недавно произошедшего в одном из киевских ресторанов. Напомним, что бодигарды рэпера чуть не избили местного жителя за вопрос о принадлежности Крымского полуострова.

На своей странице в Инстаграме Баста опубликовал видео, на котором рассказал, что с ним все в порядке и беспокоиться о нем не стоит.

"Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Все хорошо. Беспокоиться не стоило. Жив-здоров. На связи. Всех обнял. Всем спасибо, будьте здоровы! Крепко обнимаю", - сказал Вакуленко.

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Отметим, что музыкант, который в 2017 году стал персоною нон грата в Украине из-за неоднократного посещения аннексированного Россией Крыма, а позже был внесен в "черный список" нацбезопасности Украины, планирует 25 и 26 июня выступить с "мощным" концертом в киевском клубе Stereo Plaza.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом году Василию Вакуленко было разрешено посещать Украину.