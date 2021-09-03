"Крымнашист" Баста снова собрался в Киев с концертом - украинцы возмущены

Василий Вакуленко неоднократно посещал оккупированный Крым.

После того как для российского рэпера Басты истек срок запрета на въезд в Украину, певец зачастил в нашу страну с концертами. Очередное выступление Василия Вакуленко в Киеве запланировано на 19 октября.

Анонсы появились на сайтах и в соцсетях билетных операторов.

При этом украинцы в комментариях возмущаются тем, что Вакуленко, который неоднократно незаконно посещал оккупированный Крым, разрешают проводить концерты в Украине. Люди недоумевают, зачем в Украину снова и снова приглашают оскандалившихся российских музыкантов.

Баста вновь собрался в Украину

Баста вновь собрался в Украину

Баста вновь собрался в Украину

Как писал "Телеграф", в начале августа Баста дал концерт в Одессе. Несмотря на пандемию коронавируса, зрители не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок.

Рэперу Басте запретили въезжать в Украину в 2018-м году, однако в последствии запрет сняли.