"Крымнашист" Баста снова собрался в Киев с концертом - украинцы возмущены
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Василий Вакуленко неоднократно посещал оккупированный Крым.
После того как для российского рэпера Басты истек срок запрета на въезд в Украину, певец зачастил в нашу страну с концертами. Очередное выступление Василия Вакуленко в Киеве запланировано на 19 октября.
Анонсы появились на сайтах и в соцсетях билетных операторов.
При этом украинцы в комментариях возмущаются тем, что Вакуленко, который неоднократно незаконно посещал оккупированный Крым, разрешают проводить концерты в Украине. Люди недоумевают, зачем в Украину снова и снова приглашают оскандалившихся российских музыкантов.
Как писал "Телеграф", в начале августа Баста дал концерт в Одессе. Несмотря на пандемию коронавируса, зрители не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок.
Рэперу Басте запретили въезжать в Украину в 2018-м году, однако в последствии запрет сняли.
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