Зеленський розгляне петицію про заборону гастролей російських артистів в Україні
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Кондратюк подякував усім, хто поставив підписи до петиції про заборону виступів зірок з Росії
Петиція українського продюсера Ігоря Кондратюка, який днями розкритикував інтерв’ю зі скандальною співачкою Ані Лорак, яка гастролює і в Росії, і в Україні, про заборону в Україні концертів російських виконавців зібрала максимальні 25 тисяч підписів. Тепер її повинен розглянути президент Володимир Зеленський. Петиція була зареєстрована 21 вересня.
У тексті самої петиції Кондратюк просить заборонити концерти, гастролі і виступи на фестивалях артистів з РФ, з якої Україна веде війну з 2014 року. Заборона має діяти до повернення Кримського півострова до складу України і відновлення контролю України над своїми східними кордонами.
"Отже, 25 000 голосів моя петиція зібрала. Спасибі всім, хто поставив свої підписи під нею! Чекаємо розгляду Зеленським. Подивимося — що легше: критикувати за "бізнес на крові" попередника, або забороняти цей та інші злочинні бізнеси з агресором тим, кого ти привів до влади ", — написав продюсер в Facebook.
Ігор Кондратюк має чітку позицію щодо російських артистам, які виступають в Україні, а також українським артистам, які гастролюють в РФ. У вересні продюсер розповів "Телеграфу", що він не вважає за можливе виступу російських артистів в Україні, які відкрито підтримували анексію Криму, а тепер ступають на наші землі як ні в чому небувало.
Нагадаємо, що зірка захейтила українського телеведучого Микиту Добриніна за його участь в російському телепроекті "Холостяк" з репером Тіматі, розкритикував виступ Софії Ротару на Новій хвилі і в Україні, а також висловився в сторону Філіпа Кіркорова, який чомусь не розумів, як йому могли заборонити в’їжджати на територію України за підтримку анексії Криму Росією.
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