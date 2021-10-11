Зеленський розгляне петицію про заборону гастролей російських артистів в Україні

Кондратюк подякував усім, хто поставив підписи до петиції про заборону виступів зірок з Росії

Петиція українського продюсера Ігоря Кондратюка, який днями розкритикував інтерв’ю зі скандальною співачкою Ані Лорак, яка гастролює і в Росії, і в Україні, про заборону в Україні концертів російських виконавців зібрала максимальні 25 тисяч підписів. Тепер її повинен розглянути президент Володимир Зеленський. Петиція була зареєстрована 21 вересня.

У тексті самої петиції Кондратюк просить заборонити концерти, гастролі і виступи на фестивалях артистів з РФ, з якої Україна веде війну з 2014 року. Заборона має діяти до повернення Кримського півострова до складу України і відновлення контролю України над своїми східними кордонами.

Петиція Кондратюка зібрала необхідні 25 тисяч підписів

"Отже, 25 000 голосів моя петиція зібрала. Спасибі всім, хто поставив свої підписи під нею! Чекаємо розгляду Зеленським. Подивимося — що легше: критикувати за "бізнес на крові" попередника, або забороняти цей та інші злочинні бізнеси з агресором тим, кого ти привів до влади ", — написав продюсер в Facebook.

Ігор Кондратюк має чітку позицію щодо російських артистам, які виступають в Україні, а також українським артистам, які гастролюють в РФ. У вересні продюсер розповів "Телеграфу", що він не вважає за можливе виступу російських артистів в Україні, які відкрито підтримували анексію Криму, а тепер ступають на наші землі як ні в чому небувало.

Нагадаємо, що зірка захейтила українського телеведучого Микиту Добриніна за його участь в російському телепроекті "Холостяк" з репером Тіматі, розкритикував виступ Софії Ротару на Новій хвилі і в Україні, а також висловився в сторону Філіпа Кіркорова, який чомусь не розумів, як йому могли заборонити в’їжджати на територію України за підтримку анексії Криму Росією.