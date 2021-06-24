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Киркоров гордится, что попал в списки СБУ - он записал видео и тут же получил ответ из Украины (видео)

Киркоров гордится, что попал в списки СБУ - он записал видео и тут же получил ответ из Украины (видео)
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф

54-летний российский эстрадный певец и актер Филипп Киркоров, который был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины за поддержку аннексии Крыма Россией, отреагировал на ситуацию с СБУ.

Артист записал видеообращение и выложил его в Инстаграме.

Внесение в "черный список" народного артиста Украины Киркоров считает абсурдом. При этом он заметил, что попаданием в так называемый список можно только гордиться.

акие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь. Музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам "спасибо", ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее", - считает Киркоров.

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Также певец сказал, что всегда будет любить Украину, но "не как государство, а как страну".

В конце Киркоров спел "Пісню про рушник" украинского поэта Андрея Малышко и добавил запись, где исполняет песню в окружении Ани Лорак, проживающей сейчас в РФ.

В свою очередь украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк назвал российского певца "ватой ватной" у себя на странице в Facebook.

"Он (оно?) гордится, что его страна воюет с Украиной, и оккупировала Крым. И что он (???) сам - боец своего президента Х@йла на фронте гибридной войны. И что в его "проблемах" недопуска в Украину виновата украинская власть, а не его пустая звонкая головушка", - прокомментировал продюсер.

Напомним, что недавно СБУ включила в "черный список" российского рэпера Моргенштерна. Тот решил истребовать постановление о запрете ему въезда в Украину, но в СБУ заявили, что готовы защищать свою позицию в суде.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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СБУ, Филипп Киркоров, Игорь Кондратюк.
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