При всій повазі: Кондратюк закликав не пускати Ротару на концерт до 30-річчя незалежності України

Українці неоднозначно відреагували на ситуацію

Знаменитий український ведучий Юрій Кондратюк вважає, що артистка Софія Ротару після виступу на "Новой волне" в російському Сочі не повинна брати участь в концерті до Дня незалежності України.

Про це увечері 20 серпня він висловився на своїй сторінці в Facebook.

"При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новой волне" в Сочі — курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності", — написав Кондратюк.

"Під час війни не можна одночасно виступати і для окупантів, і для жертв агресії", — додав він.

Читайте також: Категорія Lifestyle "Інтер" напередодні Дня незалежності України покаже концерт "любителя Путіна" Баскова Микола Басков є шанувальником політики президента РФ Володимира Путіна. У 2017-му році він вступив в команду Putin Team оскільки вважає, що "саме Володимиру Путіну вдалося зробити Росію "сильною країною, з якою рахується весь світ".

Варто зауважити, що в коментарях по-різному висловилися на цю тему.

"Сочі — це Україна)", "Джамала виступала в 2015 в Росії, коли вже йшла війна, але ніхто про це не говорить", "Я вже заплуталася. Ротару не пускати, Лорак і Меладзе пускати...", "У мене вже давно немає поваги до цієї півуньї", "Це просто неправильно!", "Завжди дивувався, чому вона, будучи львів’янкою, спілкується в Києві завжди виключно російською", — пишуть користувачі мережі.

Як повідомляв "Телеграф", Софія Ротару 19 серпня виступила на відкритті "Новой волны" на запрошення Ігоря Крутого, виконавши там як нові, так і старі хіти.

Що цікаво, також там засвітилися MARUV, Світлана Лобода та Ані Лорак.