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"Інтер" напередодні Дня незалежності України покаже концерт "любителя Путіна" Баскова

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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"Інтер" напередодні Дня незалежності України покаже концерт "любителя Путіна" Баскова Новина оновлена 19 серпня 2021, 18:57
Микола Басков

Микола Басков є шанувальником політики президента РФ Володимира Путіна. У 2017-му році він вступив в команду Putin Team оскільки вважає, що "саме Володимиру Путіну вдалося зробити Росію "сильною країною, з якою рахується весь світ".

Телеканал "Інтер" ризикує спровокувати черговий скандал. Напередодні Дня незалежності України телеканал покаже концерт російського співака Миколи Баскова, який раніше відвідував окупований Крим і хвалив політику президента РФ Володимира Путіна.

Згідно з повідомленням на сайті каналу концерт покажуть в неділю, 22 серпня о 23:00.

"Інтер" обіцяє своїм глядачам "приголомшливу театралізовану виставу, в якій поєдналися унікальний вокал і яскрава хореографія". Разом з Басковим на сцені з’явиться і українська співачка Таїсія Повалій.

Не можна не відзначити, що Микола Басков є шанувальником політики президента РФ Володимира Путіна. У 2017-му році він вступив в команду Putin Team оскільки вважає, що "саме Володимиру Путіну вдалося зробити Росію "сильною країною, з якою рахується весь світ". Крім того, Басков знаходиться в списку сайту "Миротворець" за незаконний перетин кордону з окупованим Кримом.

Телеканал "Інтер": скандали

Відзначимо, що "Інтер" вже не в перше потрапляє в скандали з трансляціями виступів російських зірок. Наприклад, до тогорічного концерту на 8 березня в ефірі каналу показали виступ російських зірок, більшість яких підтримали окупацію України.

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