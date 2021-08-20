MARUV в обнимку с запрещенным в Украине Киркоровым выступила на "Новой волне" в Сочи (фото, видео)
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Украинские звезды не смогли пропустить российский музыкальный фестиваль "Новая волна-2021".
В четверг вечером, 19 августа, состоялось открытие российского музыкального фестиваля "Новая волна", на который приехали некоторые украинские исполнители, включая Ани Лорак, Светлану Лободу, MARUV, а также Софию Ротару, которая намеренна выступить на концерте в честь Дня независимости Украины 24 августа.
Анна Корсун, которая выступает под сценическим псевдонимом MARUV, вместе со скандальным, запрещенным в Украине, российским артистом Филиппом Киркоровым исполнили на сцене совместную песню Komilfo ("Комильфо"), вышедшая в апреле этого года.
54-летний певец облачился в золотистую тунику и венок. Так же MARUV не изменила своему вкусу — для образа исполнительница выбрала чулки, корсет, каблуки.
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