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MARUV в обнимку с запрещенным в Украине Киркоровым выступила на "Новой волне" в Сочи (фото, видео)

Автор
Т. Кармазина
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Автор
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MARUV в обнимку с запрещенным в Украине Киркоровым выступила на "Новой волне" в Сочи (фото, видео) Новость обновлена 20 августа 2021, 11:16
Филипп Киркоров и MARUV на "Новой волне-2021" в Сочи

Украинские звезды не смогли пропустить российский музыкальный фестиваль "Новая волна-2021".

В четверг вечером, 19 августа, состоялось открытие российского музыкального фестиваля "Новая волна", на который приехали некоторые украинские исполнители, включая Ани Лорак, Светлану Лободу, MARUV, а также Софию Ротару, которая намеренна выступить на концерте в честь Дня независимости Украины 24 августа.

Анна Корсун, которая выступает под сценическим псевдонимом MARUV, вместе со скандальным, запрещенным в Украине, российским артистом Филиппом Киркоровым исполнили на сцене совместную песню Komilfo ("Комильфо"), вышедшая в апреле этого года.

54-летний певец облачился в золотистую тунику и венок. Так же MARUV не изменила своему вкусу — для образа исполнительница выбрала чулки, корсет, каблуки.

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