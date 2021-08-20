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MARUV в обнімку з забороненим в Україні Кіркоровим виступила на "Новій хвилі" в Сочі (фото, відео)

Автор
Т. Кармазіна
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MARUV в обнімку з забороненим в Україні Кіркоровим виступила на "Новій хвилі" в Сочі (фото, відео) Новина оновлена 20 серпня 2021, 11:16
Філіп Кіркоров і MARUV на "Новій хвилі-2021" в Сочі

Українські зірки не змогли пропустити російський музичний фестиваль "Нова хвиля-2021".

У четвер ввечері, 19 серпня, відбулося відкриття російського музичного фестивалю "Нова хвиля", на який приїхали деякі українські виконавці, включаючи Ані Лорак, Світлану Лободу, MARUV, а також Софію Ротару, яка повинна виступити на концерті в честь Дня незалежності України 24 серпня.

Анна Корсун, яка виступає під сценічним псевдонімом MARUV, разом зі скандальним, забороненим в Україні, російським артистом Філіпом Кіркоровим виконали на сцені спільну пісню Komilfo ( "Комільфо"), що вийшла в квітні цього року.

54-річний співак одягнувся в золотисту туніку і вінок. Так само MARUV не зрадила своєму смаку — для образу виконавиця обрала панчохи, корсет, каблуки.

MARUV і Філіп Кіркоров
MARUV і Філіп Кіркоров
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