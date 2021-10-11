Зеленский рассмотрит петицию о запрете гастролей российских артистов в Украине

Кондратюк поблагодарил всех, кто поставил подписи к петиции о запрете выступлений звезд из России

Петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка, который на днях раскритиковал интервью со скандальной певицей Ани Лорак, гастролирующей и в России, и в Украине, о запрете в Украине концертов российских исполнителей собрала максимальные 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Петиция была зарегистрирована 21 сентября.

В тексте самой петиции Кондратюк просит запретить концерты, гастроли и выступления на фестивалях артистов из РФ, с которой Украина ведет войну с 2014 года. Запрет должен действовать до возвращения Крымского полуострова в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами.

Петиция Кондратюка собрала необходимые 25 тысяч подписей

"Итак, 25 000 голосов моя петиция собрала. Спасибо всем, кто поставил свои подписи под ней! Ждем рассмотрения Зеленским. Посмотрим — что легче: критиковать за "бизнес на крови" предшественника, или запрещать этот и другие преступные бизнесы с агрессором тем, кого ты привел к власти", — написал продюсер в Facebook.

Игорь Кондратюк имеет четкую позицию по российским артистам, выступающими в Украине, а также украинским артистам, гастролирующим в РФ. В сентябре продюсер рассказал "Телеграфу", что он не считает возможным выступления российских артистов в Украине, которые открыто поддерживали аннексию Крыма, а теперь ступают на наши земли как ни в чем небывало.

Напомним, что звезда захейтила украинского телеведущего Никиту Добрынина за его участие в российском телепроекте "Холостяк" с рэпером Тимати, раскритиковал выступление Софии Ротару на Новой волне и в Украине, а также высказался в сторону Филиппа Киркорова, который почему то не понимал, как ему могли запретить въезжать на территорию Украины за поддержку аннексии Крыма Россией.