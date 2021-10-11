Зеленский рассмотрит петицию о запрете гастролей российских артистов в Украине
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Кондратюк поблагодарил всех, кто поставил подписи к петиции о запрете выступлений звезд из России
Петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка, который на днях раскритиковал интервью со скандальной певицей Ани Лорак, гастролирующей и в России, и в Украине, о запрете в Украине концертов российских исполнителей собрала максимальные 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Петиция была зарегистрирована 21 сентября.
В тексте самой петиции Кондратюк просит запретить концерты, гастроли и выступления на фестивалях артистов из РФ, с которой Украина ведет войну с 2014 года. Запрет должен действовать до возвращения Крымского полуострова в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами.
"Итак, 25 000 голосов моя петиция собрала. Спасибо всем, кто поставил свои подписи под ней! Ждем рассмотрения Зеленским. Посмотрим — что легче: критиковать за "бизнес на крови" предшественника, или запрещать этот и другие преступные бизнесы с агрессором тем, кого ты привел к власти", — написал продюсер в Facebook.
Игорь Кондратюк имеет четкую позицию по российским артистам, выступающими в Украине, а также украинским артистам, гастролирующим в РФ. В сентябре продюсер рассказал "Телеграфу", что он не считает возможным выступления российских артистов в Украине, которые открыто поддерживали аннексию Крыма, а теперь ступают на наши земли как ни в чем небывало.
Напомним, что звезда захейтила украинского телеведущего Никиту Добрынина за его участие в российском телепроекте "Холостяк" с рэпером Тимати, раскритиковал выступление Софии Ротару на Новой волне и в Украине, а также высказался в сторону Филиппа Киркорова, который почему то не понимал, как ему могли запретить въезжать на территорию Украины за поддержку аннексии Крыма Россией.
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