Назріває скандал? Серіал "Свати" покажуть на головному каналі Росії

Серіал "Кварталу 95" транслюватимуть у Росії.

Новий сезон серіалу "Свати" вийде в Україні до Нового року, в Росії його реліз відбудеться на тиждень пізніше, там його показуватимуть на федеральному каналі "Росія 1".

Про це повідомила у своєму профілі в Інстаграм виконавиця однієї з головних ролей Тетяна Кравченко.

"Все приходить своєчасно для тих, хто вміє чекати", — написала вона.

За її словами, прем’єра в Україні відбудеться 20 грудня, а в Росії – 27 грудня.

Крім того, вона виклала трейлер нового сезону.

Серіал "Свати" є дітищем студії "Квартал 95", а перший сезон вийшов на екрани ще 2008 року.

Сюжетна лінія розгортається навколо історії батьків молодої подружжя, які за збігом обставин були змушені деякий час проживати під одним дахом. Через різні підходи до виховання онуки Маші та різниці світоглядів у них виникає конфлікт інтересів, що зрештою обертається безліччю кумедних ситуацій.

Останній, шостий сезон серіалу був випущений ще у 2013 році.

З 2017 року показ серіалу "Свати" в Україні взагалі було заборонено через те, що один із російських акторів серіалу, Федір Добронравов, незаконно відвідував окупований Крим та підтримав його захоплення Росією. Однак у 2019 році ця заборона була знята.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому українські серіали продовжуються транслюватися на російському телеканалі під санкціями.