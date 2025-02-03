Таинственная украинка: как выглядит жена актера-путиниста Машкова, которая младше его на 22 года

Пропагандист даже усыновил сына актрисы Оксаны Шелест

Оксана Шелест — украинская модель и актриса, ставшая четвертой женой российского актера-путиниста Владимира Машкова, которому в Украине за поддержку войны грозит 10 лет тюрьмы.

Знакомство Шелест и ярого приверженца агрессии Путина произошло в начале 2000-х годов в США, где Машков находился на съемках. На тот момент он был женат на российской журналистке Ксении Терентьевой. Роман с украинкой Оксаной начался в Америке и привел к разводу с Терентьевой.

В 2007 году Владимир и Оксана поженились и переехали в США. Машков усыновил сына Оксаны — Андрея, который родился в Украине в первом браке Шелест.

Кстати, Шелест — это фамилия бывшего мужа актрисы, о девичьей ничего неизвестно. Как неизвестна и дата рождения женщины, и в каком именно городе она родилась на родине. Согласно разным источникам, год рождения Оксаны варьируется: в одном указано 1977-й, в другом — 1979-й, а в третьем — 1980-й. РосСМИ же пишут, что украинка младше мужа-путиниста на 22 года.

Через несколько лет супружеской жизни появились слухи о разладе в семье, и в 2010 году пара официально развелась. Но Андрей Шелест категорически отрицает развод супругов.

Оксана продолжила заниматься модельным бизнесом и дизайном одежды, владея собственным брендом и модельным агентством в США. В настоящее время женщина ведет непубличный образ жизни, и подробности о ее деятельности и личной жизни малоизвестны. Машков продолжает сниматься в пропагандистских фильмах в РФ. Недавно одесситы отомстили звезде сериала "Ликвидация".

Сын Шелест родился в 1995 году, позже поступил в кадетское училище в Москве. В 2013 году поступил в военное училище в Рязани, в результате оказался в морском спецназе Тихоокеанского флота. Владимир Машков посещал названого сына не раз во время учебы.

Напомним, что в предыдущем браке у Машкова появилась дочь Мария. Она стала известной актрисой в России, но осудила вторжение в Украину и даже отказалась от отца.