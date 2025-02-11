Народжувати дітей від нового обранця Свиридова не планує

Кримка Альона Свиридова, яка погрожувала "вбити" Зеленського у відомому мюзиклі, виявилася зрадницею України, тому продовжує жити та заробляти у Російській Федерації. Цього року співачці виповниться 63 роки, за її плечима два невдалі шлюби, але понад 10 років Свиридова щаслива у стосунках з обранцем, який значно її молодший.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, з ким крутить роман співачка Альона Свиридова і що відомо про її нового обранця. Ми дізналися деякі факти.

Що відомо про особисте життя Альони Свиридової

У житті популярної артистки Альони Свиридової було кілька яскравих романів, але офіційно одружена вона була лише двічі. Першим її чоловіком став Сергій Свиридов, з яким Альона познайомилася під час навчання у Мінському педінституті. Він був старший за співачку на 8 років.

Альона Свиридова з першим чоловіком Сергієм

На четвертому курсі Свиридова завагітніла і на момент отримання диплома вже була мамою сина Василя. Але Альона не зовсім була готова до материнства, бо прагнула розвивати кар’єру та мандрувати. Її шлюб із Сергієм незабаром розпався, оскільки Альона йому зрадила.

Дитину Свиридова теж залишила, поїхавши підкорювати Москву, і Василя вона забрала до себе лише через чотири роки. За її словами, син спочатку дуже ображався через те, що вона його покинула.

Альона Свиридова та її старший син Василь

Наприкінці 90-х в Альони знову з’явився шанс створити міцну родину, співачка зустріла американського дипломата Генрі Пікока. Стосунки з ним розвивалися романтично і стрімко, одружилися вони на березі океану, але через два роки романтика закінчилася й Свиридова пішла від чоловіка, оскільки була зосереджена на кар’єрі.

Альона Свиридова була одружена з американським дипломатом

У 2002 році Свиридова стала учасницею проєкту "Гарем", там вона познайомилася з манекенником Дмитром Мірошниченком, який був ровесником її сина Василя. Між ними швидко спалахнув роман. Від Дмитра Свиридова завагітніла і невдовзі народила сина Григорія. За три роки артистка пішла від молодого обранця.

Альона Свиридова народила сина від молодого манекенника

Альона Свиридова та її молодший син Григорій

Як виглядає обранець Альони Свиридової

Довгий час ніхто не знав, що відбувається на особистому фронті у зрадниці Альони Свиридової. Але у 2012 році стало відомо, що вона перебуває у стосунках.

Співачка закрутила роман з вірменином Давидом Варданяном, який молодший за неї на 14 років. Альону зовсім не бентежить той факт, що бойфренд годиться їй у сини, оскільки з ним вона відчуває гармонію та щастя.

Альона Свиридова зустрічається з вірменином, молодшим за неї на 14 років

Про обранця зрадниці відомо мало. У мережі пишуть лише, що він є успішним бізнесменом. Познайомилася пара в Єревані, коли Свиридова прийшла до ресторану, щоб повечеряти із колегами після концерту.

Альона Свиридова та її обранець Давид

Співачка зізналася, що її підкупили гарні залицяння з боку Давида і незабаром вони почали жити разом. Однак весілля Свиридова зі своїм обранцем не планує, хоча він уже робив їй пропозицію руки та серця.

Альона заявила, що у них немає спільних дітей і вже не буде, а це головна причина, через яку парі варто офіційно одружуватися. Разом із Давидом артистка живе вже 12 років, вони дуже рідко разом виходять на світські заходи та не афішують подробиці своїх стосунків.

Альона Свиридова разом із Давидом понад 12 років

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