Була "ідеальною дружиною" Зеленського: що говорить про війну акторка Поліна Максимова і де вона зараз

Поліна Максимова продовжує розвивати акторську кар’єру

До свого президентства Володимир Зеленський періодично знімався у фільмах і часто його колегами на знімальному майданчику були російські актори. Окрім Світлани Ходченкової, яка тричі була його "дівчиною", за серце Зеленського у кінострічці боролася і Поліна Максимова.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Поліну Максимову, де вона зараз і як змінилася. Також ми дізналися, чи російська актриса щось говорить про війну в Україні.

Чим відома Поліна Максимова

Актриса Поліна Максимова народилася 1989 року в Москві в акторській родині, тому з дитинства захоплювалася творчістю і вирішила піти стопами батьків. Ще у школі Поліна почала грати у театральному гуртку, а після здобуття середньої освіти стала студенткою Вищого театрального училища ім. Щепкіна.

Поліна Максимова в молодості

Під час навчання Максимова почала зніматися у кіно, дебютною її роль стала Наталія Квітко у серіалі "Візьми мене з собою". Також Поліна грала у виставах, але велику популярність харизматична довгонога дівчина набула у 2012 році, зігравши одну з головних ролей у серіалі "Деффченки". Незабаром після прем’єри вона з’явилася на обкладинці журналу Maxim.

Поліна Максимова у серіалі "Деффченки"

Її кар’єра стрімко пішла вгору, і у 2015 році вона отримала запрошення знятися у фільмі "8 нових побачень", де одну з головних ролей виконував Володимир Зеленський. За сюжетом, герой Зеленського свариться зі своєю дружиною, яку зіграла Оксана Акіньшина, і на ранок вони прокидаються не один з одним, а в іншій реальності зі своїми "ідеальними половинками".

Поліна Максимова знялася із Зеленським у фільмі "8 нових побачень"

Дружину-блондинку, яка готує, в’є сімейне гніздечко та виконує будь-які капризи чоловіка (Володимира Зеленського) зіграла Поліна Максимова. Актриса заявила, що справді в цьому фільмі була "ідеальною жінкою", але в реальному житті вона зовсім інша.

Поліна Максимова зіграла дружину Зеленського

Де зараз Поліна Максимова і що говорить про війну

Актриса Поліна Максимова продовжує жити та будувати кар’єру в Російській Федерації. У 2025 році за її участю заплановано вихід серіалу "Лихі", також вона взяла участь у зйомках комедійного фільму "Адам та Єва 2.0" та задіяна у спектаклях. На своїй сторінці в Instagram вона ділиться кадрами з подорожей та різноманітних заходів.

Як зараз виглядає Поліна Максимова

Щодо війни в Україні, то Поліна Максимова, як і безліч інших російських знаменитостей, вирішила зайняти мовчазну позицію. Публічно вона жодного разу не прокоментувала своє ставлення до так званої "СВО" і не давала коментарів на теми, стосовно політики.

Поліна Максимова мовчить про війну в Україні

"Телеграф" писав раніше, де зараз актор Єпіфанцев і що говорить про війну. Він знімався із Зеленським у кіно.