Обізвала Путіна і отримала в Росії тюремний термін: де зараз ведуча Тетяна Лазарєва і що говорить про війну

Російська ведуча зустріла війну у Києві

Є російські знаменитості, які публічно засудили війну та критикують путінський режим. Серед них зірка серіалу "Ольга" Яна Троянова, а також популярна телеведуча Тетяна Лазарєва, яку визнали "іноземним агентом" та заочно засудили до тюремного ув’язнення.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз російська телеведуча, чим займається та як змінилася. Ми дізналися, що Тетяна Лазарєва говорить про війну в Україні.

Як Тетяна Лазарєва стала відомою

Телеведуча Тетяна Лазарєва народилася 1966 року у Новосибірську. Вона захоплювалася музикою, тому ще у школі почала співати у групі політичної пісні "Аміго". З гастролями Тетяна об’їздила весь Радянський Союз.

Навчалася актриса у двох інститутах: Новосибірський державний педагогічний інститут та Кемеровський державний інститут культури. Однак жоден із них вона не закінчила, тому перепробувала безліч професій, які не вимагали вищої освіти.

З 1991 року Тетяна почала грати за команду КВК НГУ, незабаром вона переїхала до Москви, де почала активно розвивати кар’єру телеведучої. Лазарєва брала участь у програмі "О.С.П-студія" та низці інших проєктів на "СТС", ставши обличчям цього телеканалу.

Тетяна Лазарєва в молодості

Але у 2012 році її повністю усунули від роботи, як і її чоловіка Михайла Шаца. Це стало реакцією на їхній вступ до Координаційної ради російської опозиції. Разом із чоловіком вона почала вести на YouTube-каналі політичне шоу "Телебачення на коліні", яке мало опозиційну спрямованість. Пізніше подружжя вело програму "Пара. Нормальне шоу" на радіостанції "Срібний дощ".

Тетяну Лазарєву разом із чоловіком звільнили з телебачення

У 2018 році на YouTube-каналі Лазарєва запустила розмовне шоу про виховання дітей — "Проєкт відповідальних батьків", який проіснував рік. Потім Тетяна запустила новий проєкт на аналогічні теми, але іншим каналом — Lazarevatut.

Тетяна Лазарєва поїхала жити до Іспанії

Де зараз Тетяна Лазарєва і що говорить про війну

З 2016 року популярна телеведуча жила на дві країни: Іспанію, де навчалася її дочка, та Російську Федерацію. Але початок війни Тетяна Лазарєва, як повідомила в інтерв’ю Дмитру Гордону, зустріла у Києві, куди прилетіла на зйомки "Ліги сміху".

Актриса розповіла, що чула вибухи, але не піддавалася паніці, бо не вірила, що російські танки дійдуть Києва. Лазарєва сподівалася, що Україна дасть відсіч.

Тетяна Лазарєва зустріла війну у Києві

З нашої країни вона виїхала лише 10 березня, але до Москви не повернулася, а відлетіла до Іспанії, де продовжує жити й досі. Лазарєва не побоялася відкрито критикувати путінську владу та російський народ, які підтримують дії диктатора.

Тетяна Лазарєва засудила путінський режим

Тетяна зізнається, що їй соромно за те, що її рідна країна стала агресором і звірства, які зробила російська армія, буде складно забути та пробачити. Лазарєва підтримує українців, особливо дітей, які постраждали від війни. Артистка проводить благодійні аукціони.

" Я не можу говорити, чи пробачить Україна Росію, чи не пробачить... Це не мені вирішувати. Але я б не пробачила. І довго. Подивимося ", — зазначала телеведуча.

Лазарєва вважає, що Росії треба докорінно змінитися, але це буде складний і тривалий процес. Насамперед як каже телеведуча, росіяни повинні перестати жити, як їм наказують, за вказівкою. Це життя на автоматі, коли люди не замислюються над тим, що несуть за щось відповідальність. І з одного боку, у тому, що так сталося є винною влада, яка зараз у Росії, оскільки вона виросла на народному потуранні. Але з іншого боку, влада змушувала народ потурати, бо влада — жорстока.

Тетяна Лазарєва підтримує Україну у війні

Також Лазарєва обізвала Путіна "жахливим стариком", зазначивши, що має на увазі його внутрішній стан, що людина не бажає змінюватися і жити у світі, який постійно змінюється.

"Це соромно, всі його вислови... Він старий, який чіпляється кігтями за минуле, не дає новому рухатися вперед. Це не в його світоустрої. Але все працює за іншими законами й карма вже наздоганяє людину за життя ", — підкреслила Лазарєва.

При цьому актриса мріє повернутися на батьківщину, вона вважає, що може бути там корисною. Але для цього в країні мають відбутися зміни, оскільки якщо вона повернеться до Росії за нинішньої системи, її одразу посадять.

"Я хочу бути там ще корисною. У мене, звичайно, опускаються руки, коли я думаю, скільки там всього потрібно буде робити, враховуючи, що ми ще повинні відновлювати Україну. А також допомагати, як і раніше, людям, які постраждали від цієї війни ”, — наголосила знаменитість.

Тетяна Лазарєва не боїться публічно критикувати російську владу

Зазначимо, що за підтримку України Тетяну Лазарєву внесли до списку "іноземних агентів". І у липні 2022 року телеведучу заочно засудили до 6,5 року колонії у справі про виправдання тероризму.

"Телеграф" писав раніше, відома російська актриса Лія Ахеджакова висловила підтримку Україні. Відео цього моменту поширили у мережі.