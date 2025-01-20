Обозвала Путина и получила в России тюремный срок: где сейчас ведущая Татьяна Лазарева и что говорит о войне

Российская ведущая встретила войну в Киеве

Есть российские знаменитости, которые публично осудили войну и критикуют путинский режим. Среди них звезда сериала "Ольга" Яна Троянова, а также популярная телеведущая Татьяна Лазарева, которую признали "иностранным агентом" и заочно приговорили в России к тюремному заключению.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас российская телеведущая, чем занимается и как изменилась. Мы узнали, что Татьяна Лазарева говорит о войне в Украине.

Чем прославилась Татьяна Лазарева

Известная телеведущая Татьяна Лазарева родилась в 1966 году в Новосибирске. Она увлекалась музыкой, поэтому еще в школе начала петь в группе политической песни "Амиго". С гастролями Татьяна объездила весь Советский Союз.

Училась актриса в двух институтах: Новосибирский государственный педагогический институт и Кемеровский государственный институт культуры. Однако ни один из них она не окончила, поэтому перепробовала множество профессий, которые не требовали высшего образования.

С 1991 года Татьяна начала играть за команду КВН НГУ, вскоре она переехала в Москву, где начала активно развивать карьеру телеведущей. Лазарева участвовала в программе "О.С.П-студия" и ряде других проектов на СТС, став лицом этого телеканала.

Татьяна Лазарева в молодости

Но в 2012 году ее полностью отстранили от работы, как и ее супруга Михаила Шаца. Это стало реакцией на их вступление в Координационный совет российской оппозиции. Вместе с супругом она начала вести на YouTube-канале политическое шоу "Телевидение на коленке", которое имело оппозиционную направленность. Позже супруги вели программу "Пара. Нормальное шоу" на радиостанции "Серебряный дождь".

Татьяну Лазареву вместе с мужем уволили с телевиденья

В 2018 году на YouTube-канале Лазарева запустила разговорное шоу о воспитании детей — "Проект ответственных родителей", который просуществовал год. Затем Татьяна запустила новый проект на аналогичные темы, но на другом канале — Lazarevatut.

Татьяна Лазарева уехала жить в Испанию

Где сейчас Татьяна Лазарева и что говорит о войне

С 2016 года популярная телеведущая жила на две страны: Испанию, где училась ее дочь, и Российскую Федерацию. Но начало войны Татьяна Лазарева, как сообщила в интервью Дмитрию Гордону, встретила в Киеве, куда прилетела на съемки "Лиги смеха".

Актриса рассказала, что слышала взрывы, но не поддавалась панике, потому что не верила, что российские танки дойдут до Киева. Лазарева надеялась, что Украина даст отпор.

Татьяна Лазарева встретила войну в Киеве

Из нашей страны она выехала только 10 марта, но в Москву не вернулась, а улетела в Испанию, где продолжает жить и сейчас. Лазарева не побоялась открыто критиковать путинскую власть и российский народ, которые поддерживает действия диктатора.

Татьяна Лазарева осудила путинский режим

Татьяна признается, что ей стыдно за то, что ее родная страна стала агрессором и зверства, которые совершила российская армия будет сложно забыть и простить. Лазарева поддерживает украинцев, особенно детей, пострадавших от войны. Артистка проводит благотворительные аукционы.

"Я не могу говорить, простит ли Украина Россию, не простит ли… Это не мне решать. Но я бы не простила. И долго. Посмотрим", — отмечала телеведущая.

Лазарева считает, что России нужно в корне поменяться, но это будет сложный и длительный процесс. В первую очередь, как говорит телеведущая, россияне должны перестать жить, как им велят, по указке. Это жизнь на автомате, когда люди не задумываются о том, что несут за что-то ответственность. И с одной стороны, в том, что так произошло виновата власть, которая сейчас в России, поскольку она выросла на народном попустительстве. Но с другой стороны, власть вынуждала народ попустительствовать, потому что власть — жестокая.

Татьяна Лазарева поддерживает Украину в войне

Также Лазарева обозвала Путина "чудовищным стариком", отметив, что имеет в виду его внутренне состояние, что человек не желает меняться и жить в мире, который постоянно меняется.

"Это стыдно, все его выражения….Он старик, который цепляется когтями старческими за прошлое, не дает новому двигаться вперед. Это не в его мироустройстве. Но все работает по другим законам и карма уже настигает человека при жизни", — подчеркнула Лазарева.

При этом, актриса мечтает вернуться на родину, она считает, что может быть там полезной. Но для этого в стране должны произойти изменения, поскольку если она вернется в Россию при нынешней системе, ее сразу посадят.

"Я хочу быть там еще полезной. У меня, конечно, опускаются руки, когда я думаю, сколько там всего нужно будет делать, учитывая, что мы еще должны восстанавливать Украину. А также помогать, как и раньше, людям, которые пострадали от этой войны", — подчеркнула знаменитость.

Татьяна Лазарева не боится публично критиковать российскую власть

Отметим, что за поддержку Украины Татьяну Лазареву внесли в список "иностранных агентов". И в июле 2022 года телеведущую заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма.

"Телеграф" писал ранее, известная российская актриса Лия Ахеджакова выразила поддержку Украине. Видео этого момента распространили в сети.