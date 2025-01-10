Подруги назвали ее "страшной" и выгнали из группы: как изменилась звезда 90-х Лазарева и что говорит о войне

Сейчас артистка редко появляется на экранах

Певица Светлана Лазарева, как и ее коллега по сцене Ирина Салтыкова, была настоящей звездой 90-х годов. Но чтобы получить всенародное признание, артистке пришлось активно работать, хоть она часто сталкивалась с критикой своей внешности и даже предательством.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропала Светлана Лазарева и как сейчас выглядит. Мы узнали, говорит ли российская певица что-то о войне в Украине.

Чем прославилась Светлана Лазарева и как изменилась

Певица Светлана Лазарева родилась в 1962 году в городе Верхний Уфалей и с детства ей прививали хороший музыкальный вкус. Светлана увлекалась также бальными танцами, играла в театральной студии и духовом оркестре.

В 1979-м году девушка стала вокалисткой в ВИА "Кубаночка" и начала гастролировать по всей стране. На одном из концертов она познакомилась с композитором Теодором Ефимовым, который посоветовал друзьям-музыкантам взять Светлану в группу "Синяя птица."

Светлана Лазарева в молодости

На тот момент Светлана была юной, худенькой, ростом 154 см. Увидев ее музыканты начали возмущаться, что артистку не будет даже видно за микрофоном, но как только Светлана начала петь, все разговоры стихли и Лазарева стала частью коллектива.

Светлана Лазарева в группе "Синяя птица"

"Синяя птица" дала ей существенный толчок в карьере, но в конце 80-х годов коллектив распался. Светлана решила создать свою группу под названием "Женсовет". В нее она пригласила подругу Алину Витебскую и Ладу Дэнс. Светлана даже приютила девушек у себя, ее супруг Симон Осиашвили помогал группе сочинять тексты на остро социальные темы и спустя полгода "Женсовет" стал узнаваем в народе.

Светлана Лазарева создала группу "Женсовет", из которой ее выгнали

Но слава вскружила певицам голову, в один из дней они позвонили Светлане, сказали, что она маленькая, некрасивая и что портит им всю картину. Девушки выгнали ее из трио, которое она создала.

Для Светланы это предательство стало серьезным ударом, но она собралась с силами и решила "пугать" зрителей в одиночку, начав сольную карьеру. Первый альбом "Давай поженимся!", в который вошли песни "Желтые кораблики", "Грош цена твоим словам", получил всероссийскую известность. Лазарева продолжала выступать, выпускать хиты, но в середине нулевых ушла в тень.

Светлана Лазарева начала сольную карьеру

Где сейчас Светлана Лазарева и что говорит о войне

Певица посвятила себя больше семье, она была дважды в браке и родила дочь Наталию, которую назвала своим лучшим проектом в жизни. Сейчас Лазарева редко появляется на экранах, но продолжает заниматься творчеством.

Светлана Лазарева с дочерью Натальей

Ее периодически приглашают на праздники и корпоративы. В 2022 году Светлана отметила 60-летний юбилей и выпустила новую песню "Сильнее, чем тогда".

Как сейчас выглядит певица Светлана Лазарева

Что касается войны, то Лазарева в 2023 году четко заявила о своей позиции. Певица рассказала, что любит Россию и является патриоткой, а также осудила артистов, которые выехали за границу в начале полномасштабной войны.

"Я не приемлю тех, кто не поддерживает действия России. Я патриотка, я ненавижу крыс, бежавших с корабля. Россия — это мы!" сказала исполнительница.

Также известно, что Светлана активно поддерживает российских солдат, ездит в зону боевых действий, дает выступления.

Светлана Лазарева поддерживает войну

"Телеграф" писал ранее, куда пропала секс-символ 90-х Ветлицкая и что говорит о войне. Певица назвала Россию "проклятым государством".