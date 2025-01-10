Подруги назвали її "страшною" та вигнали з групи: як змінилася зірка 90-х Лазарєва і що говорить про війну

Наразі артистка рідко з’являється на екранах

Співачка Світлана Лазарєва, як і її колега по сцені Ірина Салтикова, була справжньою зіркою 90-х років. Але щоб здобути всенародне визнання, артистці довелося активно працювати, хоч вона часто стикалася з критикою своєї зовнішності і навіть зрадою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зникла Світлана Лазарєва та як зараз виглядає. Ми дізналися, чи говорить щось російська співачка про війну в Україні.

Як Світлана Лазарєва стала відомою і як змінилася

Співачка Світлана Лазарєва народилася у 1962 році у місті Верхній Уфалей і з дитинства їй прищеплювали гарний музичний смак. Світлана захоплювалася також бальними танцями, грала у театральній студії та духовому оркестрі.

У 1979-му році дівчина стала вокалісткою у ВІА "Кубаночка" і почала гастролювати по всій країні. На одному з концертів вона познайомилася з композитором Теодором Юхимовим, який порадив друзям-музикантам взяти Світлану до гурту "Синій птах".

Світлана Лазарєва у молодості

На той момент Світлана була юною, худенькою, зростом 154 см. Побачивши її музиканти почали обурюватися, що артистку не буде видно навіть за мікрофоном, але як тільки Світлана почала співати, всі розмови стихли й Лазарєва стала частиною колективу.

Світлана Лазарєва у групі "Синій птах"

"Синій птах" дав їй істотний поштовх у кар’єрі, але наприкінці 80-х колектив розпався. Світлана вирішила створити свою групу за назвою "Женсовет". До неї вона запросила подругу Аліну Вітебську та Ладу Денс. Світлана навіть дала притулок дівчатам у своїй квартирі, її чоловік Симон Осіашвілі допомагав групі складати тексти на гостро соціальні теми й через півроку "Женсовет" став впізнаваним у народі.

Світлана Лазарєва створила групу "Женсовет", з якої її вигнали

Але слава запаморочила співачкам голову, одного дня вони подзвонили Світлані, сказали, що вона маленька, негарна і що псує їм всю картину. Дівчата вигнали її з тріо, яке вона створила.

Для Світлани ця зрада стала серйозним ударом, але вона зібралася з силами й вирішила "лякати" глядачів поодинці, розпочавши сольну кар’єру. Перший альбом "Давай одружимося!", до якого увійшли пісні "Жовті кораблики", "Грош ціна твоїм словам", отримав всеросійську популярність. Лазарєва продовжувала виступати, випускати хіти, але в середині нульових пішла у тінь.

Світлана Лазарєва розпочала сольну кар’єру

Де зараз Світлана Лазарєва і що говорить про війну

Співачка присвятила себе більше сім’ї, вона була двічі у шлюбі та народила дочку Наталію, яку назвала своїм найкращим проєктом у житті. Наразі Лазарєва рідко з’являється на екранах, але продовжує займатися творчістю.

Світлана Лазарєва з дочкою Наталією

Її періодично запрошують на свята та корпоративи. У 2022 році Світлана відзначила 60-річний ювілей і випустила нову пісню "Сильніше, ніж тоді".

Як зараз виглядає співачка Світлана Лазарєва

Щодо війни, то Лазарєва у 2023 році чітко заявила про свою позицію. Співачка розповіла, що любить Росію і є патріоткою, а також засудила артистів, які виїхали за кордон на початку повномасштабної війни.

"Я не приймаю тих, хто не підтримує дії Росії. Я патріотка, я ненавиджу щурів, що втекли з корабля. Росія — це ми! " — сказала виконавиця.

Також відомо, що Світлана активно підтримує російських солдатів, їздить до зони бойових дій, дає виступи.

Світлана Лазарєва підтримує війну

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