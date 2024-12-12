Була секс-символом 2000-х і любила український Крим: як змінилася Анфіса Чехова і що каже про війну

Телеведуча 24 лютого 2022 засудила вторгнення Росії в Україну

Відома російська телеведуча Анфіса Чехова, яка здобула популярність завдяки своєму шоу "Секс з Анфісою Чеховою" колись також працювала в Україні. Вона вела програми на каналах "Інтер" та "СТБ". З початком російської агресії проти України телеведуча висловила антивоєнну позицію, і підтримала нашу країну.

Чехова була секс-символом у 2000-х, а глядачам запам’яталася завдяки пишним грудям і виразним рисам обличчя. Однак зараз жінка має зовсім інший вигляд. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Анфіса Чехова зараз.

Що відомо про Анфісу Чехову

Анфіса Чехова народилася у Москві. Із дитинства дівчина цікавилася мистецтвом. Навчалася вона у театральному інституті. Кар’єру на телебаченні Анфіса почала будувати у 90-х.

Однак відомою вона стала лише у 2005 році, коли стартувало шоу "Секс з Анфісою Чеховою" на російському каналі ТНТ. У телепередачі підіймалися теми, які пов’язані з сексуальним життям. Тоді Чехова почала подобатися глядачам, а шоу мало високі рейтинги. Також телеведуча знімалася у кількох фільмах та серіалах.

Тоді молода дівчина була мегапопулярною не тільки у Росії, але й в Україні. Її стали запрошувати на різні шоу і вважали справжнім секс-символом тих часів.

Позиція щодо війни

24 лютого 2022 року Анфіса Чехова виклала допис на своїй сторінці в Instagram, у якому закликала до миру. Телеведуча опублікувала вірш, у якому засудила геноцид українців. На фото вона стояла на тлі американського прапора.

Також відомо, що Анфіса Чехова любила український Крим, про що неодноразово розповідала сама. Однак після 2014 року вона нелегально відвідувала Донбас, за що їй було заборонено в’їжджати на територію України.

Де зараз Анфіса Чехова

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну телеведуча разом із сином покинула територію РФ і поїхала на острів Балі. Однак поживши там деякий час, вона все ж повернулася до Росії і продовжує будувати там кар’єру.

Зараз телеведуча має власне кулінарне шоу, куди запрошує різних "зірок" РФ і знімається у російських "Танцях з зірками". Тепер Чехова про війну мовчить.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у молодості виглядала Лоліта. Вона має українське походження, але кар’єру збудувала у російському шоубізнесі. А під час війни Росії проти України підтримала путінську агресію.