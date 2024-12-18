Уехала и назвала Россию "проклятым государством": куда пропала секс-символ 90-х Ветлицкая и что говорит о войне
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ветлицкая планировала возобновить карьеру, но не получилось
Исполнительница хита "Посмотри в глаза" Наталья Ветлицкая, как и Ирина Салтыкова, были настоящими звездами эстрады в 90-е годы. Песни Ветлицкой наизусть знало все постсоветское пространство и ее считали секс-символом России. Но Наталья ушла из сцены и выехала за границу.
"Телеграф" решил выяснить, где сейчас артистка и чем занимается. Мы узнали, какая у нее позиция касательно войны в Украине.
Куда пропала звезда 90-х Наталья Ветлицкая
Свою музыкальную карьеру Наталья Ветлицкая начала с участия в группе "Мираж", она появилась в первом клипе коллектива, в котором прозвучало три композиции. Но на пике популярности Наталья решила пойти в самостоятельное плавание и начала сольную карьеру.
Ее хит "Посмотри в глаза" и клип на него произвели эффект разорвавшей бомбы. Клип на песню даже получил главный приз на московском фестивале кино-видеоклипов Generation-92.
Ветлицкая стала очень востребованной и активно выпускала следующие композиции, которые были также популярны. Но, находясь на волне успеха, артистка заявила, что переезжает в другую страну вместе с дочерью Ульяной.
Экс-солистка "Миража" уехала из России в Испанию в 2013-м году, заявив, что причиной эмиграции не стали политические события, а состояние здоровья ее ребенка. В Испании у Ветлицкой имеется двухэтажная вилла со всеми удобствами, открытым бассейном и залом для йоги. Но при этом, она посещала Россию и периодически давала концерты, пытаясь заработать.
Как пишут росСМИ, в 2019 году Ветлицкая планировала вернуться на сцену с гастрольным туром по России. Но начался коронавирус и артистка стала ярым противником вакцинации, поэтому концерты пришлось отменить и Наталья снова вернулась в Испанию.
Согласно последней информации, Ветлицкая продолжает заниматься творчеством за границей, в 2022 году она выпустила альбом MAMÁ LOCA, в который вошли треки на английском, французском и испанском языках. Артистка выступила соавтором музыки и слов. В 2023-м слушатели смогли оценить новую песню авторства Ветлицкой "Ты же знаешь" в исполнении группы "Моральный кодекс". Также она занялась риэлтерской деятельностью и ведет спокойный, закрытый образ жизни.
Что касается личной жизни, то звезда 90-х была четыре раза в разводе, а в 40 лет впервые стала мамой. Среди ее возлюбленных был и певец Дмитрий Маликов, который подарил ей песню "Душа". На данный момент неизвестно, состоит ли артистка сейчас в каких-то отношениях.
Какая у Натальи Ветлицкой позиция касательно войны
После выезда за границу на своей странице в Facebook певица не боялась высказывать собственное мнение о жизни в России и правительстве. В 2016 году Ветлицкая раскритиковала соотечественников за то, что они "бесятся от радости" в День Победы, который является днем памяти и скорби.
Артистка отметила, что дань памяти следует воздавать персонально каждому погибшему в войне, но не целому государству. Ветлицкая подчеркнула, что Россия — "проклятое государство", которое заслуживает презрения.
Во время своего последнего посещения России в 2019 года она написала, что у нее пропало желание возвращаться на родину, потому что страна вернулась в номенклатурное прошлое, где нищета и разруха, как это было и 30 лет назад. И та такие высказывания ее критиковали россияне.
А в 2022 году Ветлицкая осудила войну, начатую Путиным, ее даже хотели признать иностранным агентом и оштрафовать за фейки об российской армии и поддержку оскорбительных заявлений Пугачевой против россиян. С таким заявлением в Генпрокуратуру обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
В ответ на это Ветлицкая написала пост и разразилась в адрес россиян нецензурной лексикой. Артистка обвинила соотечественников в злоупотреблении спиртным.
Правда, как пишут СМИ, потом экс-солистка "Миража" удалила из социальных сетей все оскорбительные посты. Свою страницу в Facebook Наталья не ведет с 2021 года, а ее профиль в Instagram закрыт.
"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне и как выглядит звезда группы "Комбинация" Алена Апина. Артистка продалась путинскому режиму, неоднократно выступая в оккупированных Россией городах.