Не боится мести Путина: Лия Ахеджакова произнесла на концерте "Слава Украине!" (видео)

Трогательный момент попал на видео и тут же распространился в сети

Известная российская актриса Лия Ахеджакова, которая полвека работала в московском театре "Современник" и была изгнана из него за свою проукраинскую позицию, в очередной раз выразила поддержку Украине. В этот раз на концерте в американском Лос-Анджелесе актриса сказала "Слава Украине" своим поклонникам, которые одарили ее цветами.

Видео этого момента распространили российские телеграмм-паблики. В ролике можно увидеть, что Лия Ахеджакова после выступления собирает цветы от поклонников, которые выражают ей благодарность за поддержку Украины. В ответ на благодарности фанатов актриса сказала: "Слава Украине!". И получила соответствующий ответ: "Героям слава".

Отметим, что Лия Ахеджакова — известная российская актриса, которая живет в Москве. Она родилась в Днепре, но всю жизнь жила и работала в РФ. При этом коренная украинка все время поддерживала украинцев, еще с 2014 года. Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину Ахеджакова лишилась работы в театре "Современник" из-за своей антивоенной позиции.

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