Не боїться помсти Путіна: Лія Ахеджакова виголосила на концерті "Слава Україні!" (відео)

Зворушливий момент потрапив на відео і відразу поширився в мережі

Відома російська актриса Лія Ахеджакова, яка півстоліття працювала в московському театрі "Сучасник" і була вигнана з нього за свою проукраїнську позицію, вкотре висловила підтримку Україні. На концерті в американському Лос-Анджелесі актриса сказала "Слава Україні" своїм шанувальникам, які обдарували її квітами.

Відео цього моменту розповсюдили російські телеграм-пабліки. У ролику можна побачити, що Лія Ахеджакова після виступу збирає квіти від шанувальників, котрі висловлюють їй подяку за підтримку України. У відповідь на подяку фанатів актриса сказала: "Слава Україні!". І отримала відповідну відповідь: "Героям слава".

Зазначимо, що Лія Ахеджакова – відома російська актриса, яка живе у Москві. Вона народилася у Дніпрі, але все життя жила та працювала в РФ. При цьому корінна українка постійно підтримувала українців, ще з 2014 року. Однак після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ахеджакова втратила роботу в театрі "Сучасник" через свою антивоєнну позицію.

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