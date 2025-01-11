Осталась в Москве, а родители — в обстреливаемом Никополе: что говорит о войне солистка "Блестящих" Надя Ручка

Артистка заявила, что общается с родителями и друзьям, оставшимися в Украине

Многие украинские знаменитости построили успешную карьеру в России и стали предателями своей родины. Среди них Юрий Батурин, а также солистка группы "Блестящие" Надежда Ручка, родители которой остались в родном Никополе.

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась артистка и что говорит о войне. Мы узнали о певице некоторые факты.

Чем прославилась Надежда Ручка и как сейчас выглядит

Певица Надежда Ручка родилась в 1981 году в Никополе Днепропетровской области в семье металлургов. Образование артистка получила в Украине и даже победила на Всеукраинском конкурсе красоты в Киеве, но после окончания школы Надя переехала в Москву.

В столице России она поступила в институт международных экономических отношений и параллельно работала моделью. В 1999 году Ручка начала петь в группе "Party", это и стало началом ее певчей карьеры. А в 2004 году Надежда заменила Жанну Фриске в популярной женской группе "Блестящие".

Надежда Ручка родилась и училась в Украине

В 2017 году Надежда покинула коллектив и хотела отправиться в сольное плавание, но позже вернулась в группу и сейчас гастролирует с концертами. Певица с семьей живет в Москве и делиться в Instagram моментами беззаботной жизни.

Надя Ручка поет в "Блестящих" и гастролирует в России

Что Надежда Ручка говорит о войне в Украине

Солистка группы "Блестящие" Надежда Ручка в интервью за 2022 года вспомнила о родном городе Никополе в Днепропетровской области, где родилась и выросла. Певица тепло отзывалась о своем детстве, но не упомянула о том, что Никополь ежедневно обстреливается российскими оккупантами и поддается масштабным разрушениям.

Родители Нади Ручки остались в Никополе

Известно, что родители Надежды остались в Украине и живут в Никополе, поскольку родные не захотели оставлять нуждающихся в помощи близких и бросать свою квартиру. Певица отметила, что молится за то, чтобы с ними все было хорошо и регулярно созванивается.

Как сейчас выглядит Надя Ручка

Также Надя подчеркнула, что сохранила хорошие отношения с друзьями и близкими, которые остались жить в Украине и ни с кем не теряла связь. При этом, "Блестящая" не делала никаких публичных заявлений о войне и не осудила путинскую агрессию.

Надя Ручка молчит о войне в родной Украине

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