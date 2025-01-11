Залишилася в Москві, а батьки — в обстрілюваному Нікополі: що говорить про війну солістка "Блискучих" Надя Ручка

Артистка заявила, що спілкується з батьками та друзями, що залишилися в Україні

Багато українських знаменитостей побудували успішну кар’єру в Росії та стали зрадниками своєї батьківщини. Серед них Юрій Батурін, а також солістка гурту "Блискучі" Надія Ручка, батьки якої залишилися у рідному Нікополі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилася артистка та що говорить про війну. Ми дізналися про співачку деякі факти.

Чим знаменита Надія Ручка і як зараз виглядає

Співачка Надія Ручка народилася 1981 року у Нікополі Дніпропетровської області у сім’ї металургів. Освіту артистка здобула в Україні й навіть перемогла на Всеукраїнському конкурсі краси у Києві, але після закінчення школи Надя переїхала до Москви.

У столиці Росії вона вступила до інституту міжнародних економічних відносин і паралельно працювала моделлю. У 1999 році Ручка почала співати у гурті "Party", це і стало початком її співочої кар’єри. А у 2004 році Надія замінила Жанну Фріске в популярній жіночій групі "Блискучі".

Надія Ручка народилася та навчалася в Україні

У 2017 році Надія покинула колектив і хотіла вирушити в сольне плавання, але пізніше повернулася до гурту і зараз гастролює з концертами. Співачка із сім'єю живе в Москві та ділиться в Instagram моментами безтурботного життя.

Надя Ручка співає у "Блискучих" та гастролює в Росії

Що Надія Ручка говорить про війну в Україні

Солістка гурту "Блискучі" Надія Ручка в інтерв’ю за 2022 рік згадала про рідне місто Нікополь у Дніпропетровській області, де народилася та виросла. Співачка тепло відгукувалася про своє дитинство, але не згадала, що Нікополь щодня обстрілюється російськими окупантами й піддається масштабним руйнуванням.

Батьки Наді Ручки залишилися у Нікополі

Відомо, що батьки Надії залишилися в Україні та живуть у Нікополі, оскільки рідні не захотіли залишати нужденних близьких та кидати свою квартиру. Співачка зазначила, що молиться за те, щоб з ними все було добре та регулярно телефонує.

Як зараз виглядає Надя Ручка

Також Надя наголосила, що зберегла добрі стосунки з друзями та близькими, які залишилися жити в Україні та ні з ким не втрачала зв’язку. При цьому "Блискуча" не робила жодних публічних заяв про війну і не засудила путінську агресію.

Надя Ручка мовчить про війну в рідній Україні

"Телеграф" писав раніше, де зараз Костянтин Хабенський і що він говорить про війну. Актор називає себе аполітичним.