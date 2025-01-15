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Грав Путіна і соромиться Росії: що говорить про війну головний "лиходій" радянського кіно Філіппенко

Автор
Катерина Любимова
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Що російський актор Олександр Філіппенко говорить про війну
Що російський актор Олександр Філіппенко говорить про війну. Фото Колаж "Телеграфа"

На рахунку актора Олександра Філіппенка понад 100 кінострічок

Є російські знаменитості, котрі не побоялися відкрито засудити агресію проти України. Серед них Лія Ахеджакова, а також актор Олександр Філіппенко, який побудував на батьківщині блискучу кар’єру.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що актор, якого називають головним "лиходієм" радянського кіно, говорить про війну. Ми довідалися, де Олександр Філіппенко зараз і як виглядає.

Чим відомий Олександр Філіппенко

Російський актор Олександр Філіппенко народився 1944 року в Москві в сім’ї викладачів. Освіту він здобув у фізико-технічному інституті й два роки працював старшим інженером в Інституті геохімії АН СРСР.

А з 1962 року Філіппенко почав розвивати акторську кар’єру, спочатку він грав у студентській команді КВК МФТІ, а також був актором студії "Наш дім" у студентському театрі. З 1969 по 1975 Олександр був актором Театру драми та комедії на Таганці.

Олександр Філіппенко
Олександр Філіппенко в молодості і зараз

У 1974 році актор здобув профільну освіту, закінчивши театральне училище ім. Б. Щукіна та 20 років працював у трупі Академічного театру імені Є. Вахтангова. Також Олександр грав у театрі ім. Моссовєта й до 2022 року у театрі Гоголь-центр.

Олександр Філіппенко
Олександр Філіппенко зіграв у понад 100 фільмах

Блискучу кар’єру він збудував не лише у театрі, а й кіно. Його називають головним "лиходієм" радянських фільмів, адже Філіппенко часто грав "представників темних сил", а саме Кощія Безсмертного, Смерть, а також Коровйова та Азазелло, які входили до свити Воланда у кінострічках "Майстер і Маргарита". Багатьом Філіппенку міг запам’ятатися по ролі негідника Андрія Забалуєва у серіалі "Бідна Настя".

Олександр Філіппенко
Олександр Філіппенко у ролі Азазелло

Де зараз Олександр Філіппенко і що говорить про війну

Актор Олександр Філіппенко став одним із небагатьох, хто не побоявся відкрито засудити агресивні дії Росії проти України. Ще у 2014 році він був проти приєднання Криму до території Росії, а коли розпочалася повномасштабна війна, кинув усе та поїхав до Європи.

Олександр Філіппенко
Олександр Філіппенко підтримав Україну

У своєму інтерв’ю DW Олександр Філіппенко заявив, що для нього 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну, є одним із найганебніших днів у його житті. Він без роздумів виїхав із рідної країни та влаштувався із сім’єю у Литві.

Актор заявив, що відчуває сором за Росію і не хоче повертатися в країну, куди повернулися диктаторські часи, проти яких він виступав ще за СРСР. У травні 2022 року Філіппенко опублікував фотографію у вишиванці та поділився спогадами про гастролі у Києві.

Олександр Філіппенко
Олександр Філіппенко виїхав із Росії

Щобільше, Олександр виступив із концертом у Вільнюсі, де всі кошти від продажу квитків були спрямовані на допомогу ЗСУ. Актор також критикує російську пропаганду та дезінформацію про війну.

А в листопаді 2024 року в інтерв’ю Rus.Postimees Олександр Філіппенко розповів, що у день свого 80-річчя у Вільнюсі відбулася вистава Саші Денисової "Гаага", де він зіграв роль Путіна. Читка п’єси пройшла у Старому театрі міста, куди покликали лише друзів.

Олександр Філіппенко
Олександр Філіппенко зіграв Путіна, Фото: з особистого архіву Олександра Філіппенка

"Телеграф" писав раніше, де зараз Костянтин Хабенський і що він говорить про війну. Актор називає себе аполітичним.

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