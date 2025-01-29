Виконавиці хіта "Розовый фламинго" зараз 62 роки

Російська співачка Альона Свиридова, як і актриса Світлана Акіньшина, свого часу ділила екранний час із нинішнім президентом України Володимиром Зеленським. У 2004 році виконавиця хіта "Розовый фламинго" знімалася з "кварталівцем" у популярному новорічному мюзиклі "Три мушкетери".

У музичному фільмі, який вийшов на телеекрани 1 січня 2005 року, роль Д'Артаньяна втілив Зеленський, а Портоса, Атоса та Араміса — Руслана Писанка (померла в липні 2022 року), російські артистки Анна Ардова та Альона Свиридова відповідно.

Майже як за книгою Дюма, в одній зі сцен Араміс (в особі Свиридової) викликала Д'Артаньяна (Зеленського) на дуель. Вона погрожувала вбити гасконця за те, що він збив її з ніг і зламав їй ніготь.

У "Трьох мушкетерах" грали майже всі нинішні росіяни-путіністи

Зірка народилася 14 серпня 1962 року у кримській Керчі. У дитинстві з батьками переїхала до Красноярського краю до РФ, а потім — до Мінська, Білорусь. Там закінчила школу та музично-педагогічне відділення Мінського педагогічного інституту. Свиридова (у дівоцтві Леонова) починала там кар’єру, а 1993 року переїхала до Москви.

1994 року артистка випускає композицію "Розовый фламинго", після чого співачка стає дуже популярною. Через рік вона випускає однойменний альбом. Водночас вона працювала актрисою у театрі "Школа сучасної п’єси".

Альона Свиридова в молодості

Особисте життя Альони Свиридової

Була заміжня двічі, у неї двоє синів. Старший Василь давно живе в Канаді з батьком, колишнім манекенником Сергієм Свиридовим. Молодший син артистки, Григорій, у 2023 році вступив до "ГІТІСу". Свиридова народила його у 2004 році від власника агентства з організації свят Дмитра Мірошниченка (родом із Кривого Рогу).

Свиридова з синами Василем (злыва) та Григорієм (справа)

1 вересня 2003 року диктатор Путін підписав указ про надання Альоні Свиридовій громадянства РФ, а в листопаді 2004 року їй було надано звання "Заслужений артист Російської Федерації".

Що зараз говорить про війну Альона Свиридова

Співачка перебуває у списках "Миротворця" за свідоме порушення державного кордону України при в’їзді в окупований Росією Крим та заперечення російської агресії.

З 2016 року Свиридова перебувала у Громадській раді, яка займалася будівництвом незаконного Кримського мосту. У березні 2021 року Україна порушила кримінальну справу стосовно 23 російських артистів, які виступили на відкритті Кримського мосту 15 травня 2018 року. У "чорному списку" була й Альона Свиридова.

Як зараз виглядає Альона Свиридова

"Я люблю свою країну, свою землю. Я люблю подорожувати, але я житиму тут. Тут мій дім, люди, яким я співаю, моя мова. Важливо, де знаходяться люди, яких ти любиш", — так артистка заявила у передачі" Жизнь и судьба" (Россия-1) з ведучим пропагандистом Борисом Корчевніковим.

Раніше ми писали про відбиту путіністку Юлію Чичеріну та її дочку. РосЗМІ завзято плутають дівчину із 45-річною жінкою.