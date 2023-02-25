Зважаючи на його стан, схоже, уже зовсім скоро путініст не зможе вести свою програму на росТБ

Відомий російський пропагандист Борис Корчевніков, який здобув популярність після серіалу "Кадети", який транслювали і в Україні, почувається та виглядає все гірше. Росіянин з дитинства глухий на одне вухо, а нещодавно у нього почалися ще й проблеми з дикцією та мімікою.

Днями путініст знову засвітився на одному з заходів у рф, нагадавши своїм виглядом, наскільки серйозна ситуація. Відео з’явилося в телеграм-каналі НеМалахов. Підпис свідчить, що "Борис Корчевников через проблеми зі слухом спілкується зі співрозмовниками за допомогою спеціальних додатків. Можна тільки здогадуватися, як важко йому даються інтерв'ю, якщо власного голосу ведучий теж не чує". Крім того, він носить слуховий апарат і під час розмови уважно вдивляється в обличчя співрозмовника.

Відомо, що 40-річний журналіст повністю втратив слух на одному вусі ще в 3 роки через менінгіт. Після того проблеми супроводжують його все життя. Кілька років тому путінський пропагандист переніс трепанацію черепа через пухлину біля слухового нерва. Це вплинуло і на його кар’єру: оскільки він — ведучий шоу "Життя і доля" на російському телебаченні, то на нього зараз змушена працювати ціла команда. Для телеведучого у студії розміщені цілих 4 монітори, на яких і запускаються питання до гостей. Щоб задати їх, спершу Корчевніков має прочитати текст на суфлері.

Нагадаємо, що з 15 січня 2023 року він перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність (Указ Президента України №23/2023). Крім того, під санкціями путініст і в країнах ЄС та Швейцарії. У жовтні 2019 року Корчевнівков був у Києві — як "церковний представник", адже за кілька років до цього отримав благословення від КДБіста та за сумісництвом російського патріарха Кирила й став гендиректором російського пропагандистського православного телеканалу про РПЦ під назвою "Спас". Після його візиту до України СБУ відкривала кримінальне провадження, яке згодом закрили через те, що спецслужби "не отримали даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці".