Блогер "Гоблін", голова "Партії Шарія" та інші: Україна ввела нові санкції проти росіян

Україна розширила список осіб, проти яких запроваджуються санкції

Україна розширила список санкцій проти російських діячів культури та пропагандистів, 15 січня до нього потрапило ще 198 осіб.

Як йдеться у тексті указу на сайті Офісу президента, рішення було ухвалено під час засідання РНБО, після чого його схвалив глава держави Володимир Зеленський.

Зокрема у документі присутні імена блогера Дмитра Пучкова ("Гоблін"), письменник Микола Старіков, телеведучі Яна Рудковська, Олексій Земський, Борис Корчевніков та багато інших.

Також у списку є низка громадян України з проросійською позицією. Серед них телеведуча Діана Панченко, колишній нардеп від КПУ Спірідон Кілінкаров, директор ГО "Партія Шарія" Алла Бондаренко, екскерівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський та інші.

Як повідомлялося раніше, 7 січня Україна запровадила подібні санкції проти 119 осіб. До списку потрапили зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов, співаки Філіп Кіркоров та Григорій Лепс, репер Баста (Василь Вакуленко) та багато інших.

Після цього Зеленський повідомив, що запровадження обмежувальних заходів проти зазначених осіб є лише початком і подібні санкції будуть застосовуватись проти інших прихильників вторгнення в Україну.