"Заплатять сповна": Єрмак пообіцяв великі проблеми Кіркорову, Газманову та іншим путінцям

Усі публічні особи, які виступили на підтримку війни в Україні, будуть покарані, заявили в ОП

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що публічні особи, які підтримують путіна та виступають за війну в Україні, будуть покарані. Докази злочинів уже зібрано.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. Також голова ОП додав, що всі пропагандисти путіна мають зникнути як явище.

Андрій Єрмак опублікував уривки відео, на яких російські актори, естрадні виконавці та топ-пропагандисти виступали на підтримку окупації регіонів України та прославляли учасників так званої "військової спецоперації". За його словами, Олег Газманов, Філіпп Кіркоров, Євген Петросян, Тіматі, Ірина Аллегрова та інші заробляють на вбивствах українців.

"Знайомтеся — це російські пропагандисти, культурні діячі, гумористи. Вони — інструменти путіна, які допомагають йому сіяти смерть. Ці люди заробляють на брехні та розпалюванні ненависті, нацизмі 21 століття, але жити хочуть на Заході. Вони купують нерухомість серед тих, кого закликають ненавидіти і вбивати. Так, вони кажуть вбивати не лише українців", — зазначив Андрій Єрмак.

Глава ОП також наголосив, що Україна зробить усе можливе, щоб позбавити відомих росіян, які підтримують війну, майна за кордоном та звичного розкішного способу життя. Усі докази злочинів уже задокументовані, і плата за них неминуча.

"Ми знаємо про них усе. Ми вивчили їх спосіб життя, знайшли майно, зібрали докази злочинів. І ми зробимо все, щоб позбавити їх всього і покарати. ", — запевнив Андрій Єрмак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Філіпп Кіркоров спробував принизити президента Зеленського після введення санкцій, але нарвався на хейт. Українці у комменатарях швидко поставили путініста на місце.