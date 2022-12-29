“Вам тут місце”: Полякова показала, як у туалеті Києва принизили Кіркорова та Корольову (фото)

Цих зрадників усі знають в обличчя, тому ситуація — очікувана

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка у серпні спалила свій кокошник на Лисій горі, знову здивувала своїх фанатів. Щоправда, цього разу вона нічого не палила.

Артистка прийшла в одну з музичних студій Києва і відлучилася до вбиральні. Ось там на неї й чекав сюрприз — портрети Філіпа Кіркорова та Наталії Корольової на підлозі біля унітаза. Причому, як зауважила сама зірка у своїй Instagram-stories, портрети були з дуже цікавими та влучними написами: "Дивіться, в одному туалеті. Так, братики, вам тут місце", – говорить, сміючись, Полякова.

Портрети, між іншим, добре вписалися в інтер'єр

На фото помітно, що путіністу Кіркорову небайдужі українці домалювали ріжки й підписали: "ворог України". А запроданка Корольова — українка за походженням — "удостоїлася" ще яскравішого епітета: "тупа п**да".

Нагадаємо, що Філіп Кіркоров від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну відкрито підтримує політику Кремля. Українські артисти намагалися з ним поспілкуватися, однак марно. Щодо Корольової, то співачка нині живе у росії та повністю ігнорує кровопролитну війну, яка вже понад 10 місяців триває на її Батьківщині. Вона — ще одна яскрава путіністка, яка готова відправити на фронт — тероризувати Україну — навіть власного чоловіка Тарзана, про що сама нещодавно й зізналася.