"Кролики, як і мухи, рідко помиляються": на путініста Кіркорова нагадив символ 2023 року (відео)

Пророчий момент відбувся на зйомках новорічного концерту

З улюбленцем Кремля, путіністом Філіппом Кіркоровим стався курйозний момент із символом нового 2023 року — чорним кроликом. Символічний, і сподіваємось, пророчий випадок стався на зйомках новорічного концерту у росії.

Під час криків того ж путініста Сергія Лазарєва, який сказав: "Він (кролик — ред.) всім нам точно принесе удачу", пухнаста тварина, яка сиділа на руці Кіркорова, починає гадити прямо на артиста.

У цей момент Кіркоров почав верещати зі словами: "Не какай на мене". Цей інцидент потрапив на відео і швидко розлетівся мережею, де вже порівнюють путініста з лайном.

"Мда, кролики, як і мухи, рідко помиляються ...", — пишуть у мережі.

Варто зазначити, що останнім часом у російського артиста здають нерви, від чого страждають його команда та шанувальники. То Кіркоров зі сцени ображає своїх колег, то серед виступу перестає потрапляти в ноти, то виходить на сцену до глядачів мало не оголеним. У листопаді російський співак відхлестав людину в залі для глядачів квітами по обличчю.